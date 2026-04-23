Boas notícias para a Tesla: a receita volta a crescer, mas e se não passar de uma ilusão?

A Tesla publica 22,38 mil milhões de dólares de receita no primeiro trimestre de 2026, ou seja, mais 16% do que há um ano. A margem bruta sobe para 21,1%. As subscrições FSD atingem 1,28 milhões.

Recuperação aparente após um período difícil

A roda gira finalmente para a Tesla, cujo lucro líquido se eleva a 477 milhões de dólares, contra 409 milhões no primeiro trimestre de 2025, ele próprio em queda de 71% face ao mesmo período de 2024.

Mas atenção: o construtor automóvel liderado pelo imprevisível Elon Musk parte de um nível historicamente baixo, e a comparação favorável joga plenamente a seu favor.

As subscrições FSD cresceram 51% num ano, atingindo 1,28 milhões, e as receitas de serviços e outros aumentaram 42%.

Resultados sustentados por fatores pontuais

Ainda assim, o aumento do resultado operacional deve-se antes de tudo ao “aumento dos lucros automóveis pontuais ligados às garantias e aos direitos aduaneiros”, ajustamentos contabilísticos pontuais sem continuidade.

A Tesla entregou 358.023 veículos, abaixo das expectativas dos analistas fixadas em cerca de 368.000, enquanto a produção atingiu 408.386 unidades. Mais de 50.000 carros produzidos que não encontraram comprador.

Portanto, não nos iludamos.

As provisões de garantia libertadas neste trimestre tinham sido constituídas em trimestres anteriores e registadas como custo na altura. A sua reintrodução nas contas atuais não corresponde a qualquer novo valor gerado, e a operação não se repetirá.

Em fevereiro passado, o Supremo Tribunal dos EUA invalidou grande parte das tarifas aduaneiras de emergência da administração Trump, abrindo caminho a reembolsos para os importadores. A Tesla terá beneficiado, mas não se sabe o montante. Os analistas externos não têm forma de avaliar o impacto real nos resultados.

A margem automóvel, excluindo créditos ambientais, sobe para 19,2%, contra 12,5% há um ano, com melhorias reais nos preços médios e nos custos de materiais. Ainda assim, a Tesla aumenta o seu plano de despesas para mais de 25 mil milhões de dólares este ano, contra 9 mil milhões em 2025.

Vaibhav Taneja, diretor financeiro, confirmou fluxos de caixa livres negativos nos próximos trimestres.

Entregas em queda e programas incertos

A receita do quarto trimestre de 2025 atingiu 24,9 mil milhões de dólares, e a do terceiro trimestre 28 mil milhões. Os atuais 22,38 mil milhões continuam bem abaixo destas referências recentes, relativizando o entusiasmo inicial.

O serviço robotaxi sem condutor de segurança está em operação em Austin. A Tesla acaba de o abrir em Dallas e Houston, mas o acesso aos veículos continua muito limitado.

No trimestre anterior, a Tesla prometia o arranque da produção do Cybercab e do Semi no primeiro semestre de 2026. No plano divulgado esta semana, ambos são agora esperados apenas “este ano”.

O primeiro Cybercab saiu da linha de produção da Giga Texas em fevereiro, com produção contínua prevista a partir de abril. Os volumes produzidos desde então não foram divulgados.

Os investidores reagiram fazendo cair a ação 2,4%, após uma subida inicial de 4% aquando da divulgação dos resultados.