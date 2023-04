Mesmos sendo o tema do momento e a ferramenta que todos querem usar, o ChatGPT não tem tudo uma vida fácil nos últimos tempos. Está a começar a ser investigado e a Itália decidiu bloquear o seu acesso no país. Do que se sabe agora, a Alemanha pode seguir o mesmo caminho. Descubra porquê!

Alemanha também pode bloquear o ChatGPT

A decisão do regulador de privacidade italiano de bloquear o ChatGPT não é consensual. Os argumentos são válidos e lógicos, mas têm sido refutados e até contrariados por membros do governo e outras pessoas com cargos importantes na hierarquia do país. Acusam outros serviços de fazerem o mesmo e não serem bloqueados.

Ainda assim, a posição tomada em Itália parece estar a ser acompanhada por outros países e pode ser seguida em breve. O caso mais relevante parece se o da Alemanha, onde o comissário de proteção de dados, Ulrich Kelber, revelou a posição do país face a esta situação.

.. em princípio, tal ação também é possível na Alemanha

Estas declarações são claras e surgem numa entrevista que este comissário deu ao jornal Handelsblatt. Nessa mesma conversa, o responsável pelos dados dos utilizadores na Alemanha revelou também que os reguladores do seu país estavam a conversar com os reguladores do governo italiano sobre a proibição do ChatGPT.

Outros países da Europa podem seguir a Itália

Recordamos que o bloqueio do ChatGPT imposto pela Itália deve-se a 2 questões. A primeira tem a ver com a forma como os dados dos utilizadores são tratados por este serviço. A segunda está na forma como qualquer criança pode usar o ChatGPT, não havendo qualquer controlo de idade, mesmo sendo este anunciado.

Resta saber como irá a Alemanha, e mesmo outros países da Europa, reagir a esta nova realidade. O ChatGPT tem cada vez mais adeptos e isso torna mais difícil aplicar este tipo de bloqueios e restrições que se esperam vir a surgir.