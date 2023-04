Quem gosta de ler tem feito a transição para um eReader como os da Kobo. A marca foi longe com o Elipsa 2E, melhorado para tirar notas e equipado com a Stylus 2. O Kobo Elipsa 2E foi criado que podermos ler, escrever e idealizar projetos num único dispositivo. Tudo num eReader criado com materiais eco-conscientes.

A Rakuten Kobo apresenta o Kobo Elipsa 2E, um novo eReader que oferece uma experiência de leitura e escrita digital melhorada, concebida para que os leitores se envolvam com os seus eBooks e possam expandir as suas ideias como nunca. Com a nova e melhorada Kobo Stylus 2, o Kobo Elipsa 2E é o eReader ideal para ajudar os utilizadores a concentrarem-se enquanto exploram e a organizam todas as suas ideias.

Os designers e programadores de software da Rakuten Kobo mergulharam nos livros e reinventaram um dispositivo compacto de leitura e escrita de topo – o Kobo Elipsa 2E. Com um ecrã táctil E Ink antirreflexo de 10,3" e ComfortLight PRO que permite reduzir a luz azul e o cansaço visual, o Kobo Elipsa 2E oferece a possibilidade de se criar e organizar blocos de notas e exportá-los sem problemas através dos serviços integrados de cloud.

Entre na Dropbox (ou Google Drive, brevemente) para importar facilmente documentos e exportar os seus cadernos de notas pessoais para partilhar. Pode também ver todos os seus blocos de notas em kobo.com. Além disso, o Kobo Elipsa 2E é compatível com o serviço de terceiros Readwise e permite-lhe sincronizar as suas anotações com ferramentas como Notion, Roam, Evernote e muito mais.

O utilizador pode ter toda a sua biblioteca e todas as suas notas consigo onde quer que vá, graças aos 32GB de armazenamento e à duração da bateria prolongada com uma única carga. Este equipamento oferece ainda a possibilidade de alterar sem qualquer esforço a leitura de eBooks para a possibilidade de ouvir audiolivros Kobo através da tecnologia sem fios Bluetooth. E quanto à pegada ambiental, o utilizador pode estar descansado porque o novo Kobo Elipsa 2E é produzido com 85% de plástico reciclado, incluindo 10% de plástico oceânico.

Desfrute de uma experiência de escrita aperfeiçoada e mais rápida, com a Kobo Stylus 2.A caneta, ergonómica e recarregável, permite eliminar facilmente os erros com a “borracha” presente na sua traseira e destacar as passagens mais importantes dos eBooks ou documentos a partir do botão de realce.

Com sensibilidade à pressão imitando uma esferográfica, a Kobo Stylus 2 é completamente personalizável - escolha o tipo de caneta, a tonalidade, o tamanho da linha e o tamanho do apagador que se adequa às suas necessidades - para que possa escrever diretamente na página, tal como uma caneta em papel.

Quando não estiver a ser utilizada, pode guardar convenientemente a Stylus 2 de forma magnética no Kobo Elipsa 2E. Destaque, sublinhe, escreva nas margens, aceda e veja facilmente as suas anotações, mesmo que altere o tamanho da fonte ou a disposição da página, devido à tecnologia de marcação patenteada da Kobo.

Proteja o seu Kobo Elipsa 2E com a SleepCover mais amiga do ambiente. Construída com 97% de plástico reciclado, incluindo 10% de plástico oceânico, esta capa utiliza plástico que de outra forma teria como destino um aterro sanitário.

A Kobo Elipsa 2E SleepCover, disponível em preto, poupa a vida da bateria ao colocar o seu eReader em standby quando está fechada. O seu design magnético encaixa facilmente no dispositivo e armazena a sua Kobo Stylus 2.

O conjunto Kobo Elipsa 2E com a Kobo Stylus 2, terá um PVPr de 399,99€ em www.kobo.com/ereaders ou distribuidores selecionados. As pré-vendas estarão disponíveis a partir de 5 de abril até dia 18 de abril e incluem 50% de desconto no valor da Kobo Elipsa 2E SleepCover que terá um PVPr de 69,99€.

O dispositivo estará disponível nas lojas a partir de 19 de abril no Canadá, EUA, Reino Unido, Holanda, Bélgica, França, Itália, Espanha, Portugal, Suécia, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, Polónia, República Checa, Roménia, Singapura, Malásia, Taiwan, Hong Kong, Japão e Turquia.