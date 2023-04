Mesmo sendo uma app e um serviço da Google, o Waze mostra-se muito diferente do que o Maps oferece aos condutores. É a escolha da grande maioria, mas com constantes melhorias. Uma nova chegou e oferece uma personalização única. É hora de ver o que mudou no Waze e como o vai poder usar.

Para além de ser uma excelente app para apoiar os condutores, o Waze tem procurado melhorar a experiência de utilização. Para isso, e de forma periódica, traz temas e personalizações associadas a momentos especiais e que todos podem ativar e usar.

Personalização única para a app do Waze

Para alargar ainda mais esta oferta, o Waze está agora a lançar uma novidade. Apresentou o "Customize Your Drive", uma forma de os condutores escolherem entre uma larga seleção de experiências de viagem e aceder a conteúdo mais divertido num único lugar.

O Customize Your Drive, permite aos motoristas do Waze selecionarem um tema que se adapte ao seu estado de espírito e alterá-lo com facilidade. Com este novo ponto para as experiências personalizadas, os condutores podem esperar mais conteúdo e parceiros no futuro. A novidade está disponível nos EUA e deve ser lançado em mais mercados no futuro.

Traz uma nova experiência para os condutores

Para além disso, e no mês de abril, o Waze vai olhar para os astros e para os signos. Esta é uma nova experiência de condução, a que chamou de Zodiac. Os condutores vão poder adaptar todos os elementos da sua viagem para o seu signo, com elementos específicos.

Esta novidade é similar na sua proposta ao que a marca tem mostrado ao longo dos últimos meses. Está já acessível para todos, bastando ser ativada na app do Waze, com um grau de personalização grande e uma liberdade ainda maior para os condutores.

Com estas 2 novidades o Waze volta a destacar-se e a mostrar como não se limita a ser apenas uma app para condução. Os utilizadores podem mudar a forma como a app se apresenta, com uma personalização única e sempre adaptada aos condutores.