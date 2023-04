O universo dos smartphones Android cresce a cada semana com novas propostas e com novos equipamentos. Estes trazem o que de melhor está disponível no hardware e no campo do design. A Antutu dedica-se a medir e recolher o desempenho destas propostas e agora apresentou a sua lista de março.

A luta entre os dispositivos Android é de longe a mais competitiva e a que mais propostas tem presente. As grandes marcas que usam este sistema procuram ter uma lista de smartphones para vários níveis de preço e gostos dos utilizadores.

Os Android mais poderosos de março na Antutu

No campo dos smartphones de topo, março de 2023 traz muitas novidades na lista da Antutu. A começar temos o novo OPPO Find X6 Pro bem no topo deste top 10, que se distancia da concorrência de forma bem visível. A lista segue com o Nubia Red Magic 8 Pro Plus, que subiu nesta lista face ao mês passado.

Fica também bem claro que há um domínio no que toca ao SoC mais potente. A Qualcomm com o seu Snapdragon 8 Gen 2 domina de forma quase total esta tabela dos smartphones mais potentes da Antutu. Apenas o OPPO Find X6, que está na 5ª posição, surge com o SoC Dimensity 9200 da MediaTek.

O SoC muda nos smartphones da gama média

Já no que toca à gama média, temos também mudanças na lista da Antutu. Aqui o primeiro classificado é o recente Redmi Note 12 Turbo da Xiaomi. A lista segue depois com o vivo S16 Pro, iQOO Neo7 SE, Redmi K60E e OnePlus Ace Racing Edition.

Nesta tabela o domínio do SoC está invertido e quem controla, novamente de forma quase completa é a MediaTek com o seu Dimensity. Temos várias propostas (8100, 8100-Max e 8200). Curiosamente, o único Qualcomm está bem no topo, no líder da tabela.

Fica mais uma vez claro que mesmo com todas estas propostas Android, a grande diferença parece estar mesmo no SoC presente, que dominam as tabelas. Outros pormenores nos smartphones, como RAM e armazenamento, ditam a diferença e as pontuações na Antutu e mostram os mais poderosos.