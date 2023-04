Google Drive remove limite de ficheiros depois de uma chuva de críticas

Há 3 dias a Google mexeu nas regras do Google Drive e limitou a quantidade de ficheiros armazenados a 5 milhões. Esta "imposição" criou um enorme descontentamento e o "barulho" poderá ter feito a gigante americana voltar atrás.

Arrependeu-se ou espera melhores dias?

No início deste mês, algumas publicações nas redes sociais alertavam para uma "mudança das regras" por parte da Google no que respeita à quantidade de ficheiros possíveis de alojar no Google Drive. Sem aviso prévio, a gigante das pesquisas limitou esse número a 5 milhões de ficheiros. Não tardaram as críticas e gerou-se uma onda de descontentamento, com fortes críticas à Google.

Agora a empresa voltou atrás nesta decisão e removeu a limitação. O anúncio foi feito hoje na sua conta do Twitter:

Segundo a Google, esta alteração apelidada "sistema para os limites de itens do Drive" tinha como objetivo "preservar a estabilidade e otimizar o desempenho" do serviço. Além disso, a empresa também fez saber que está a trabalhar em "abordagens alternativas para garantir uma ótima experiência para todos", o que significa que mudanças podem chegar ao serviço no futuro para mantê-lo estável e com bom desempenho.

O ruído obrigou a Google a considerar

Não é normal a Google dar o dito pelo não dito. Vimos em decisões anteriores, apesar da muita contestação, a empresa a não ouvir as críticas. No entanto, embora a própria Google diga que apenas um pequeno número de pessoas tenha sido afetado pela limitação, algo não esteve bem no processo.

Para haver esta decisão poderá não estar em causa as reclamações pelo limite imposto. Estará, sim, a incomodar os utilizadores a forma como a Google tomou esta decisão sem comunicar a quem de direito, isso gerou revolta nos clientes e utilizadores do serviço.

Assim, a própria empresa deixou o seu ato de contrição:

Se precisarmos fazer alterações, iremos comunica-las aos utilizadores com antecedência.

Seja como for, a Google estará ainda a marinar uma alteração mais para a frente. Poderá mexer no limite deste serviço cloud e não só.