ACE – 11 ferramentas em apenas um único objeto

Há objetos que pela forma como foram pensados, desenhados e construídos são simplesmente fantásticos. O objeto que vos damos hoje a conhecer tem o nome de ACE e inclui um conjunto vasto de ferramentas.

ACE - todas as ferramentas que precisa...

Numa primeira análise a este equipamento damos por nós a pensar como é que num objeto tão pequeno conseguimos ter 11 ferramentas?

Seja para arranjar computadores, monitores, outros equipamentos tecnológicos ou outros objetos, a ACE terá certamente a ferramenta que precisa. A parte maravilhosa é que pode transportar todas estas ferramentas numa simples e pequena bolsa.

Ferramentas disponíveis

1. Suporte para soquetes

2. Lima

3. Ferramenta para desfazer nós

4. Abre-garrafas

5. Chave de fendas de cabeça chata

6. Serra

7. Mini alicate para arame

8. Alicate normal

9. Alicate de pontas

10. Navalha

11. Tesoura

Esta ferramenta multiusos vem ainda com um conjunto de pontas para os mais diversos trabalhos.

Esta ferramenta é feita em aço Inoxidável 420J2 e usa 30CR13 no material dos alicates. Pesa 250g e as dimensões são 106 x 36 x 21 mm.

