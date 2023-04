A Google parece estar a aplicar há algum tempo novos limites aos seus serviços e o Drive parece ser o mais recente a ter mudanças. Até agora a gigante das pesquisas abria os seus serviços a todos e com tudo o que precisavam, mas agora isso mudou e parecem ter começado os problemas para muitos utilizadores.

Google traz novos limites para o Drive

O Drive é a Cloud da Google e é neste serviço que os utilizadores podem depositar os seus ficheiros para os guardar e aceder a qualquer momento e em qualquer lugar. Claro que todos os ficheiros gerados nos serviços também alimentam este armazenamento.

Com uma utilização apenas limitada pelo espaço de armazenamento, que era partilhado por vários serviços, servia para a maioria dos utilizadores. Isso agora mudou e para além desta limitação de espaço, parece existir uma nova no Drive e que está a usar o número de ficheiros presentes.

Há um novo limite de ficheiros nesta Cloud

Do que está a ser reportado por muitos utilizadores, há agora um limite máximo de 5 milhões de ficheiros que podem ser armazenados no Google Drive. Este pode parecer um número elevado, mas a verdade é que muitos utilizadores começaram a ter problemas com este valor mesmo em contas com espaços de armazenamento mais elevados.

Do que é apresentado, este limite parece ter sido aplicado no dia 14 de fevereiro de 2023 e acontece mesmo que os ficheiros presentes fiquem abaixo do limite de capacidade total de armazenamento. Nestas situações, surge apenas uma mensagem a indicar "Falha no upload" quando qualquer ação de criação é realizada.

A Google já responder a esta questão

Confrontada com esta situação, a Google já admitiu a nova limitação no Drive. Do que revelaram, esta mudança serviu para garantir o desempenho e a estabilidade do serviço. Curiosamente, as páginas de suporte da gigante das pesquisas ainda não refletem esta mudança e estes novos limites no número de ficheiros.

Mesmo com o problema a afetar os utilizadores, a Google provavelmente não irá mudar nada. Ainda mais problemático é que mesmo aumentando o espaço de armazenamento, o limite do número de ficheiros não é alterado.