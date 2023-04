O dia de hoje foi rico em novidades da Xiaomi, com a chegada de muitos equipamentos que vão certamente agradar aos utilizadores. Se já tínhamos visto o novo Xiaomi 13 Ultra, é agora hora de conhecer mais novidades da marca. Falamos da Xiaomi Smart Band 8, o Xiaomi Pad 6 e muitas mais novidades da marca.

No mesmo evento onde foi apresentado o Xiaomi 13 Ultra, a Xiaomi também apresentou mais dois equipamentos do seu ecossistema. Falamos da Xiaomi Smart Band 8 e do Xiaomi Pad 6, este último contará também com uma versão Pro.

No caso da Xiaomi Smart Band 8, apresenta um ecrã AMOLED completo de alta resolução de 1,62" e uma nova moldura de textura metálica, oferecendo ainda diferentes braceletes que podem ser trocadas de forma fácil com um único clique.

A Xiaomi Smart Band 8 também oferece uma variedade de acessórios que permitem fixar o dispositivo aos sapatos ou colares. Além de oferecer um carregamento rápido, o dispositivo também tem uma vida útil da bateria melhorada. Com um novo sensor de luz, a Xiaomi Smart Band 8 ajusta-se automaticamente de acordo com a intensidade da luz ambiente.

Com corpos totalmente em metal, o Xiaomi Pad 6 e o Xiaomi Pad 6 Pro apresentam um ecrã de 11" atualizado com resolução 2,8K e são alimentados pelo processador Snapdragon 8+.

Equipados com uma bateria excecionalmente grande de 8.600mAh e carregamento rápido de 67W, juntamente com novos recursos de software que melhoram a experiência geral do utilizador, o Xiaomi Pad 6 é um dispositivo perfeito para uso profissional, especialmente para reuniões online.

Num dia repleto de novidades, foram ainda lançados o Xiaomi TV Master Mini LED de 86" e a lâmpada de secretária Mijia PIPI.

Por agora estes novos produtos da Xiaomi ainda não chegaram à Europa, mas como é normal na marca, vão ser trazidos em breve. Quando esse momento chegar, a marca deverá ter um evento local para mostrar novamente estas novidades.