A SpaceX tem em mãos um dos mais complexos testes da Starship. Depois de já ter realizado várias avaliações do seu foguete em voos suborbitais, quer agora realizar um teste definitivo e que mostra que a Starship está pronta. Depois de uma tentativa falhada na segunda-feira, irá tentar novamente este teste ainda durante esta semana.

Depois de ter obtido a aprovação da FAA para os teus primeiros testes orbitais com a Starship, a SpaceX marcou para o início da semana este momento. Tudo esteve em cima da mesa para que avançassem, mas um problema de última hora acabou por ditar o cancelamento deste momento.

Agora, e já com o problema solucionado, a SpaceX deverá tentar realizar novamente este teste. O momento marcado pela empresa para colocar a Starship em órbita será o dia 20, quinta-feira, pelas 14:28, hora de Lisboa. Tudo deverá acontecer segundo o que estava planeado para o início da semana.

O teste de voo inaugural não completará uma órbita completa ao redor da Terra. Se for bem-sucedido, no entanto, ele viajará cerca de 241 km acima da superfície da Terra, em altitudes consideradas espaço sideral.

Teams are working towards Thursday, April 20 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket → https://t.co/bG5tsCUanp pic.twitter.com/umcqhJCGai