Apesar de ainda não existir ainda qualquer confirmação, é quase certo que a Apple irá fazer a mudança para a porta USB-C om o iPhone 15. Existe essa obrigação na Europa e esse momento deverá acontecer em setembro. O que se sabe agora é que a Apple iniciou os testes com a porta USB-C muito antes até de ter o iPhone 14 pronto.

Depois de muitos anos a depender da sua interface Lightning, a Apple irá finalmente fazer a mudança para a porta USB-C no iPhone 15. Esta é a forma da empresa cumprir com a legislação da União Europeia e assim evitar uma multa de muitos milhões de euros e o eventual fim da venda do seu smartphone neste espaço.

Tem-se especulado que a Apple irá dar este passo já em setembro, quando revelar o iPhone 15 nos seus vários modelos. Já o fez antes no iPad e vai agora tratar de adaptar o seu smartphone a esta realidade que está a ser imposta.

Some details about USB-C on the iPhone 15:



It was in testing as far back as January 2022, and pretty much all designs since March 2022 have had the USB-C port instead of lightning.



There was a version with a lightning port very early on, but it was quickly scrapped.