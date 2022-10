USB-C vs. Lightning – Qual é a diferença?

A Comissão Europeia instituiu do uso obrigatório da interface de comunicação USB-C a partir de 2024. Como tal, empresas que não usem esta tecnologia nos seus dispositivos, terão de o fazer. A Apple é uma das visadas e já disse que não tem outra escolha se não abandonar o Lightning. No entanto, a empresa de Cupertino já utiliza há vários anos esta interface, nos Macbooks e iPads Pro. Aliás, a empresa participou no desenvolvimento do USB-C, mas viu-se obrigada a criar a sua própria tecnologia!

Em termos práticos, esta nova obrigatoriedade visa acabar sobretudo com o Lightning da Apple, que apareceu em 2012, e unificar todas as interfaces em volta do Universal Serial Bus Type-C. Esta última apareceu em 2014 e dizem que é melhor. Será mesmo?

USB-C vs. Lightning: popularidade não é lei

Já falámos muitas vezes nestas duas tecnologias, já esmiuçamos o que uma tem de bom e o que a outra trouxe de inovador. No entanto, por trás a decisão da Comissão Europeia estão alguns princípios que a própria Apple discorda. Comecemos por dizer que no mundo há mais de mil milhões de equipamentos Apple com Lightning.

A partir daqui apesar de serem semelhantes, USB-C e Lightning não são a mesma coisa. Também é sabido que estão entre os cabos de carregamento mais populares no mercado, especialmente quando se trata de dispositivos móveis. A diferença mais significativa entre os dois tipos de cabos é que o Lightning é uma tecnologia proprietária utilizada em iPhones e outros dispositivos Apple. Alguns outros fatores-chave distinguem o USB-C e o Lightning.

Histórico de desenvolvimento Lightning Introduzido em 2012;

Veio substituir a ficha de 30 pinos da Apple;

Usado para ligações, comunicações e fornecimento de energia. USB-C Introduzido em 2014;

Juntou USB-A e USB-B como interfaces populares;

Usado para ligações, comunicações e fornecimento de energia.

USB-C e Lightning (não confundir com Thunderbolt) são protocolos utilizados para ligação, comunicação e fornecimento de energia. Embora ambos os tipos de cabos sejam principalmente para carregar dispositivos como smartphones e tablets, também são utilizados para tarefas de transferência digital, tais como carregar ou descarregar filmes, música, fotos, e muito mais.

O USB-C é considerado por muitos como sendo o padrão atual para carregar e transferir dados. Contudo, cada iPhone e iPad desde setembro de 2012 tem vindo com um cabo Lightning. A exceção é o iPad Pro, que adotou o USB-C a partir dos modelos de terceira geração em 2018).

O Lightning tem permanecido no iPhone desde 2012, enquanto outros fabricantes utilizaram vários tipos de portas USB antes (na sua maioria) de se instalarem no USB-C. Relembramos que já no passado houve tentativas para estabelecer o Micro USB como padrão, mas não foi avante.

Assim, pondo de lado a exclusividade da Apple, o USB-C é superior ao Lightning em quase todos os sentidos, tendo o benefício de ser uma nova interface a sair anos após o Lightning.

Taxa de transferência de dados: USB-C é significativamente mais rápido

Velocidade e transferência Lightning Velocidades de transferência até 480Mbps.

Velocidades de transferência comparáveis a USB 2.0. USB-C Velocidades de transferência até 40Gbps;

Suporta USB4.

Indo ao ponto basilar da comparação, o USB-C é capaz de suportar USB4, a mais recente e mais rápida especificação USB. Como resultado, os cabos USB-C podem transferir a velocidades até 40Gbps. Em comparação, os cabos Lightning são muito mais lentos e transferem dados a taxas USB 2.0 de 480Mbps.

Agora, não se sabe tudo sobre a tecnologia Lightning, porque a Apple não divulga todas as especificações da sua tecnologia proprietária, pelo que não está claro qual é a velocidade máxima real de transferência do Lightning. Dito isto, a Apple não lançou uma atualização do protocolo desde o lançamento da Lightning, o que significa que a sua funcionalidade pouco mudou desde 2012.

Há, claro, vantagens nisto. Pode usar um cabo a partir de 2012, e ainda é compatível com os novos iPhones. E por isso poderá cair por terra o argumento de "melhorias para o ambiente com um só cabo". Tendo em conta que existem milhares de milhões de cabos Lightning no planeta e que vão ser deitados fora, o assunto "clima" é ainda retórico.

Contudo, como os números indicam, o USB-C tem uma enorme vantagem de velocidade sobre o Lightning.

Mas... e há sempre um "mas", esta vantagem não é tão significativa como parece, considerando que a maioria das pessoas transfere agora dados sem fios dos seus telefones e outros dispositivos, em vez de utilizar um cabo. Portanto, cai também por terra a questão de ser mais rápido para a grande maioria das pessoas. Com o incremento cada vez mais relevante das tecnologias em fios... cada vez são menos as pessoas a ligar o cabo para transferir conteúdos!

Compatibilidade: O Lightning só funciona com dispositivos Apple

Compatibilidade Lightning Exclusivo para a Apple.

Suportado pelo iPhone (5 ou posterior), iPad (4.ª geração ou posterior), iPad Mini, iPad Air, iPad Pro (apenas 1.ª e 2.ª geração), iPod Nano (7.ª geração), e iPod Touch (5.ª geração ou posterior).

Suporte de USB-C através de cabo USB-C para Lightning. USB-C Suportado pela maioria dos dispositivos modernos, incluindo telefones Android, Windows PC, PS5, Xbox Series X, e muito mais...;

Utilizado pelo iPad Pro (3.ª geração e posterior);

Utilizador por MacBooks;

Pode ser usado nas portas Thunderbolt 3 e 4.

Embora não seja oficialmente um padrão universal, a maioria dos dispositivos modernos, incluindo smartphones Android e PCs Windows, suportam USB-3. Até os atuais computadores Mac da Apple têm portas híbridas USB-3/Thunderbolt.

Encontrará também suporte USB-C em consolas de próxima geração como a PS5 e Xbox Series X, bem como o Nintendo Switch.

Por outro lado, a compatibilidade da Lightning é limitada, uma vez que é exclusiva para os produtos Apple. Exceto para a terceira geração de iPad Pros e mais tarde, todos os iPhones e iPads lançados desde 2012 utilizam uma ligação Lightning.

Para ligar o seu iPhone ou iPad a um carregador, ou outro dispositivo, é necessário um cabo com pelo menos uma interface Lightning.

Fornecimento de energia: USB-C suporta maior potência e corrente

Mais energia e potência na porta Lightning Suporte de potência nativa para 12W/2.4A.

Carregamento rápido requer cabo USB-C para Lightning e adaptador de energia de 20W ou superior. USB-3 Suporte de potência nativa para 100W/3A e até 240W/5A.

Suporta fornecimento de energia USB para carregamento rápido

O USB-C permite uma taxa de fornecimento de energia mais elevada do que o Lightning e fornece uma carga mais rápida sob a mesma voltagem. Enquanto que o Lightning suporta uma corrente máxima de 2,4A, o USB-C transporta 3A com suporte para até 5A. Esta distinção torna o USB-C muito melhor para um carregamento rápido, uma vez que suporta o padrão de carga rápida de fornecimento de energia USB.

Os cabos de Lightning padrão não suportam um carregamento rápido, pelo que a Apple inclui um cabo USB-C para Lightning com a maioria dos produtos. Combinado com um adaptador de energia de 20W ou superior, pode carregar rapidamente um iPhone até 50% de bateria em cerca de 30 minutos.

Durabilidade: Cabos USB-C duram mais, mas Lightning têm ligação física estável

Ergonomia e durabilidade Lightning Tem terminais reversíveis;

Ligação física mais fina do que a USB-C. USB-C Tem terminais reversíveis;

Pode durar mais do que um Lightning.

Em termos de facilidade de utilização e durabilidade, USB-C e Lightning estão estreitamente alinhados. Ambas as ligações têm extremidades reversíveis, o que as torna mais fáceis de ligar aos seus dispositivos. Incluem também chips para ajudar a garantir a compatibilidade e controlar o fornecimento de energia para corrente estabilizada e transferências de dados.

Por outro lado, há um debate considerável sobre qual o cabo que oferece melhor durabilidade. Algumas pessoas afirmam que os cabos Lightning se partem mais facilmente, enquanto outras argumentam que os separadores de ligação Lightning encaixam melhor nas suas respetivas portas e são menos propensos a perder ligações do que os USB-C. Dito isto, muito se resume à preferência pessoal.

A melhor coisa que pode fazer para aumentar a longevidade de qualquer um dos cabos é comprar a um fabricante de confiança e tomar bem conta tanto do cabo como do estado do seu dispositivo.

Veredicto Final: USB-C é mesmo a melhor interface

À parte os debates sobre a durabilidade, o USB-C é superior ao Lightning em quase todos os sentidos. Oferece uma compatibilidade mais ampla, taxas de transferência de dados mais rápidas e maior fornecimento de energia para um carregamento mais rápido.

Com o aumento da pressão dos reguladores europeus para que a indústria móvel adote uma norma universal, a Apple poderá não ter muito a dizer sobre o assunto. Mas também não é nada que não estivesse à espera e que não tivesse já experiência. E podemos recorrer à história para conformar isso mesmo.

Não é ao acaso que no consórcio que criou e desenvolveu esta interface a Apple esteve presente, conforme podemos testemunhar aqui. Contudo, não podemos confundir a participação da Apple no desenvolvimento do USB-C com o próprio USB. Isto porque quando a Apple se juntou ao consórcio, na época em que estava a estudar o USB Tipo-C, parte do trabalho (a interface USB) já existia. Isto é, temos de retroceder no tempo, a 1990.

Nessa altura a Intel criou a primeira versão do USB. Com ela, várias empresas estiveram no desenvolvimento, mas não a Apple. No entanto, foi a empresa de Cupertino que deu o grande impulso a esta tecnologia ao colocar a porta nos seus iMac G3.

A Apple ajudou a popularizar o USB ao implementar a porta nos seus equipamentos. Em 1995, conforme podemos ver aqui, a Apple integrou The USB Implementers Forum, Inc. (USB-IF).

A Apple sempre teve um particular interesse no desenvolvimento de portas proprietárias. São muitos os exemplos, patentes e produtos que provam essa tendências.