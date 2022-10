Huawei fecha loja da marca no Colombo! Telemóveis não vendem?

Se há uns anos a Huawei caminhava para a ser a grande gigante tecnológica e dominar vários segmentos, atualmente já não é bem assim. A marca chinesa revela que está a enfrentar sérias dificuldades no segmento de consumo e nesse sentido, em Portugal, vai fechar a loja do Colombo.

Segundo informações da Huawei Portugal, tudo se deve à evolução dos “hábitos de compra” para o canal digital.

Huawei tomou a decisão de fechar a loja física Huawei Experience

A notícia está a ser avançada pelo canal ECO, que refere que a Huawei vai encerrar a loja da marca no Colombo pelo facto de não estar a conseguir vender telemóveis.

Segundo uma fonte informou o ECO, “A Huawei tomou a decisão de fechar a loja física Huawei Experience, gerida em parceria com a Select Smart, localizada no Centro Comercial Colombo”, indicando que "os hábitos de compra se tornam digitais, [e nesse sentido] as marcas devem continuar a explorar e a desenvolver novos modelos de retalho e serviços premium que otimizem a experiência do cliente”.

Sabe-se, no entanto, que a marca vai manter o negócio nos canais online.

De relembrar que a loja da Huawei abriu no dia 27 de abril de 2016, criada em parceria com a The Phone House. A marca pretendia ter uma proximidade maior com os seus clientes, conseguindo dar-lhes um apoio mais direto e mais dedicado.

A dificuldade no segmento dos smartphones é um cenário conhecido, até porque em 2021 a Huawei nem sequer fazia parte do TOP 5 das marcas que mais vendem na China.