Polestar 4: Será este novo SUV coupé um Tesla killer?

A Polestar havia deixado um teaser sobre o seu novo elétrico. O Polestar 4 foi agora apresentado e traz a chancela de um SUV coupé de desempenho elétrico. Este passa assim a ser o segundo SUV da oferta Polestar. As imagens do carro dão ainda mais pormenor.

Polestar 4 virá aumentar a concorrência num segmento médio

A marca, propriedade da fabricante chinesa Geely com fortes inspirações Volvo, refere que o Polestar 4 transforma a aerodinâmica de um coupé e o espaço de um SUV numa nova geração de SUV coupé. Conforme é possível perceber, este elétrico traz linhas de design que foram apresentadas inicialmente nos protótipos da marca.

O Polestar 4 está posicionado entre o Polestar 2 e o Polestar 3 em termos de tamanho e de preço.

Com o Polestar 4 adotámos fundamentalmente uma nova abordagem para o design de um SUV coupé. Mais do que simplesmente modificar um SUV existente, dando-lhe uma linha de tejadilho mais rápida e, como resultado, comprometer elementos como os apoios de cabeça traseiros e o conforto, concebemos o Polestar 4 para ser, desde o seu início, uma nova geração de SUV coupé capaz de oferecer aos passageiros traseiros uma experiência e um nível de conforto únicos.

Afirma Thomas Ingenlath, CEO da Polestar.

Design & Sustentabilidade

Segundo a nota de imprensa apresentada pela marca, é referido que este carro é orientado pelo design. Traz elementos-chave no seu aspeto que foram inicialmente apresentados no protótipo Polestar Precept, e que agora ganham vida. Entre eles está a eliminação do vidro traseiro que permite criar um novo tipo de experiência imersiva para os ocupantes dos bancos traseiros, e a separação das luzes dianteiras de lâmina dupla com assinatura iluminada única da Polestar - complementada pelo emblema Polestar com iluminação de precisão milimétrica a partir de baixo.

A eficiência aerodinâmica é realçada pelo nariz baixo, puxadores de porta retráteis, vidros embutidos sem moldura, lâminas traseiras aerodinâmicas e otimização do fluxo de ar à volta da barra de luz traseira.

Tendo como base a plataforma premium Sustainable Experience Architecture (SEA) desenvolvida para Geely Holding, o Polestar 4 é um SUV coupé para o segmento D que apresenta uma distância entre eixos de 2999 mm. O seu comprimento total são 4839 mm, largura 2139 mm e altura 1544 mm.

Habitáculo generoso ganha uma nova vida com o teto envidraçado a todo o comprimento. Curiosa é a nova funcionalidade electrocrómica opcional, que permite ter este vidro opaco ou transparente, dependendo do estado de espírito.

No Polestar 4, os materiais mais circulares e de baixos níveis de carbono substituem as soluções mais tradicionais. Isto inclui medidas para uma maior transparência na cadeia de fornecedores com a tecnologia blockchain a rastrear os materiais de risco e as baterias. O relatório de ciclo de vida (LCA), que ilustra a verdadeira pegada de carbono deste automóvel, será publicado em 2024, em conjunto com a Polestar 4 Product Sustainability Declaration.

Os novos materiais interiores incluem um têxtil de malha personalizado que consiste em PET 100% reciclado, juntamente com vinil bio MicroTech e estofos de couro Nappa com garantia de origem responsável. Isto permite que a sua reciclagem seja mais eficaz e mais eficiente, eliminando a necessidade de separação de materiais incompatíveis antes da reciclagem.

Performance

O Polestar 4 é o modelo de produção mais rápido de sempre da marca. Os 0-100 km/h são feitos em apenas 3.8 segundos e a potência máxima de 400 kW (544 hp). Os motores apresentam ímanes permanentes e um design síncrono. A dinâmica de condução é fiel à marca Polestar – as respostas da direção e o comportamento são precisos resultando numa experiência de condução emocionante e ágil para todos os ocupantes.

Estão disponíveis versões dual e single motor, sendo que as segundas apresentam tração traseira. Apesar da elevada potência e performance, o controlo e a confiança são sempre fatores fundamentais na produção de um modelo elétrico para utilização quotidiana agradável e responsável. A versão dual motor apresenta uma suspensão semi-ativa para um nível adicional de ajuste entre o conforto e a dinâmica de desempenho dinâmico.

Dependendo da versão, a gama de jantes poderá variar entre as 20 e as 22 polegadas, sendo os pneus fornecidos pela Pirelli e pela Michelin.

Ambas as versões Long range apresentam uma bateria de 102 kWh. A Long range Dual motor tem 400 kW (544 hp), 686 Nm e um objetivo preliminar de autonomia até 560 km WLTP. Possui ainda uma função de desativação para o motor elétrico dianteiro, permitindo, quando este não é necessário, maximizar a autonomia e a eficiência.

Todas as versões incluem capacidade de carga até 200 kW DC e 22 kW AC sendo a tampa para o carregamento motorizada. A função de carregamento bidirecional está incluída, com capacidade vehicle-to-load (V2L) sendo possível fornecer energia a dispositivos externos a partir do Polestar 4. Está também instalada de série, uma bomba de calor, que permite que o automóvel condicione, antecipadamente, a cabine interior e a bateria.

Existe uma nova função para otimização da condução, podendo o condutor escolher, na versão Long range Dual motor, modos de condução que maximizem a autonomia ou dinâmica. O modo Performance melhora a capacidade de resposta das motorizações e ativa os dois motores em simultâneo para uma potência total e uma melhor dinâmica.

O modo Range dá prioridade à eficiência, adaptando as motorizações para um estilo mais calmo forçando apenas a utilização do motor traseiro.

A versão Long range Single motor apresenta 200 kW (272 hp) e 343 Nm no motor traseiro com os valores preliminares de autonomia a alcançarem até 600 km WLTP.

Tecnologia & Segurança

A Polestar continua a apresentar um nível tecnológico que irá levar os automóveis futuros a disponibilizarem ainda mais entretenimento, mais conectividade e mais autonomia. No Polestar 4, o sistema de infotainment powered by Android Automotive OS e pela Snapdragon Cockpit Platform utiliza agora um ecrã horizontal de 15.4 polegadas.

Com a incorporação do Sistema Google, que inclui Google Assistant, Google Maps e Google Play, a Polestar continua a oferecer uma experiência de conetividade única. A estreita colaboração com a Google permite à Polestar ultrapassar os limites neste capítulo.

Está disponível como opção o Sistema áudio Harman Kardon onde se incluem 12 colunas e um amplificador de canal híbrido de 1.400 watts. Incluídos no Pack Nappa estão também duas colunas nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros – aumentando assim o total de colunas para 16. O Apple CarPlay está também incluído.

À semelhança dos outros modelos da Polestar, estão também disponíveis atualizações remotas regulares (OTA over-the-air) que permitem atualizar à distância todos os automóveis acrescentando novas funcionalidades e melhorias, eliminando a necessidade de visitar uma oficina para descarregar o software mais recente.

No capítulo da segurança, a marca não se quer destacar da Volvo, marca com a segurança nos genes. A referência à Volvo dá um cunho de segurança ao Polestar 4 que acrescenta caraterísticas inovadoras neste capítulo quer no interior quer no exterior – testadas com os mesmos standards rigorosos dos restantes modelos da gama Polestar. Estão incluídos até nove airbags.

O equipamento de série inclui um total de doze câmaras, um radar e doze sensores ultrassónicos. Isto inclui uma câmara de monitorização do condutor, que apenas transmite dados e não grava vídeo, para monitorizar os movimentos da cabeça e dos olhos do condutor ajudando a evitar acidentes relacionados com a fadiga ou com a incapacidade.

Em conjunto com a deteção de mãos no volante, o sistema de monitorização do condutor ajuda a manter o condutor atento à condução, caso seja necessário.

Produção, Disponibilidade & Preços

O Polestar 4 será lançado inicialmente na China. Contudo, no início de 2024, este carro deverá chegar à Europa, América do Norte e Ásia Pacífico.

O preço de lançamento indicativo é de 60.000 EUR. Portanto, este é um veículo para se ajustar aos benefícios fiscais atribuídos às empresas e aos particulares, dependendo do mercado europeu.

Todos estes argumentos e muito mais vão estar a escrutínio dos cliente que quer um elétrico fiável, com boa autonomia e tecnologia atual. Poderá ser um novo e duro concorrente ao SUV da Tesla.