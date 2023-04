Hogwarts Legacy supera e vende mais 256% do que o esperado

Já ninguém duvida do sucesso do jogo Hogwarts Legacy, alusivo à popular saga de Harry Potter. Mas a verdade é que o jogo está a ter muita mais popularidade do que a que se imaginava na altura do seu lançamento. De acordo com as informações recentes, o jogo da Warner Bros. superou as expetativas e conseguiu vender mais 256% do que o esperado.

Hogwarts Legacy vendeu 256% acima do esperado

Segundo as últimas informações reveladas, o jogo Hogwarts Legacy conseguiu vender 256% a mais do que o esperado pela Warner Bros. Os detalhes foram divulgados pelo diretor sénior da Warner Bros, Arien Darby, na sua página oficial da rede social LinkedIn e foi depois partilhado pelo utilizador do Twitter @bogorad222.

Estas informações ainda devem depois ser confirmadas oficialmente durante a próxima reunião da empresa com os investidores, mas os dados indicam que o jogo produzido pela Avalanche Studios foi o mais vendido da Warner Bros., conseguindo angariar uma receita de mais de 850 milhões de dólares. Portanto, tal como já havíamos indicado anteriormente, estamos a falar de um sucesso indiscutível.

Recordamos que Hogwarts Legacy conseguiu ser o mais jogado da Steam ainda antes do seu lançamento, através de uma versão de acesso antecipado. E com apenas duas semanas, vendeu um total de 12 milhões de cópias.

Número de jogadores caiu... mas nada que alarme

Há, no entanto, um detalhe menos positivo, mas que não deve alertar o mercado. Segundo os dados relatados, o número de jogadores de Hogwarts Legacy caiu 95% na Steam em comparação com a quantidade apresentada antes do lançamento oficial. No entanto, estes números podem ser explicados com o facto de muitos jogadores terem finalizado esta aventura de Harry Potter.

Já jogou Hogwarts Legacy?