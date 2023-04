Maratona da Europa – Aveiro 2023: Temos mais 25 vouchers para oferecer

A «maratona das mil emoções», amadrinhada por Aurora Cunha, tri-campeã mundial e vencedora de quatro grandes maratonas mundiais, regressa a 23 de abril de 2023... e nós, depois de já termos oferecido 15 vouchers, temos mais 25 para oferecer!

No coração de um território deslumbrante, cerzida na paisagem por longos canais, praias deslumbrantes, vida selvagem luxuriante, arreigadas tradições, artes e ofícios que marcam gerações e a mais doce gastronomia, a Região de Aveiro vai acolher atletas de todo o mundo para afirmar a Maratona da Europa como a mais rápida maratona em Portugal.

São 42 quilómetros e 195 metros na prova rainha, num percurso praticamente plano, único no panorama mundial. Nas duas últimas edições, cerca de 60% dos atletas participantes superaram os seus melhores registos na distância. Para além da maratona (42k) a Maratona da Europa — Aveiro 2023 conta com as provas de meia-maratona (21k), minimaratona (10k) e uma caminhada solidária (5k), para além da promoção de diversos eventos sociais e culturais.

A Maratona da Europa — Aveiro 2023 é co-organizada pela Global Sport e Câmara Municipal de Aveiro, contando com o total apoio da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e da Câmara Municipal de Ílhavo.

Venha correr com o Pplware: Ganhe uma das 25 inscrições

No Pplware temos para oferecer 25 inscrições para a Maratona da Europa - Aveiro 2023 e, para se habilitar, terá apenas que comentar o artigo com a seguinte frase:

Eu quero correr com o Pplware na Maratona da Europa - Aveiro 2023.

Os vouchers podem ser utilizados para qualquer uma das modalidades. As inscrições no passatempo terminam a 19 de abril às 15 horas. Os vencedores serão selecionados de forma aleatória.

Veja os vencedores dos 15 vouchers já oferecidos aqui.