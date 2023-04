Trailer revelado para Horizon Forbidden West: Burning Shores

A nova expansão para Horizon Forbidden West, Burning Shores recebeu um novo trailer revelando um pouco mais sobre o que se pode esperar da continuação da aventura de Aloy e amigos. Venham vê-lo conosco.

A aventura de Aloy contra as Máquinas continua e em breve. O lançamento de Burning Shores está quase a chegar pelo que foi revelado um trailer da expansão que mostra algo mais sobre aquilo que os jogadores poderão encontrar em breve nas suas consolas.

Este novo trailer de Burning Shores (expansão de Horizon Forbidden West), chega à PlayStation 5 amanhã, dia 19 de abril e que, no trailer agora revelado, revela alguns dos locais, personagens missões e máquinas novas que Aloy terá de enfrentar ou lidar.

Em Burning Shores, a nossa forte e resiliente Aloy irá perseguir uma sinistra ameaça nas selvas indomadas de Los Angeles, um traiçoeiro arquipélago vulcânico.

A expansão Burning Shores traz mais conteúdos ao incrível Horizon Forbidden West, incluindo novas narrativas, personagens e experiências numa nova região repleta de desafios. Esta expansão decorre nos terrenos a sul das terras dos Tenakth, nos quais, vários séculos de erupções vulcânicas e atividade sísmica transformaram as ruínas de Los Angeles num arquipélago traiçoeiro.

Cabe a Aloy (e aos jogadores) enfrentarem várias ameaças que se escondem nas reunias da grande metrópole americana, e que colocam em risco todo o Planeta e tudo nele.

Para acederem a esta expansão os jogadores terão de concluir a história principal (incluindo a Singularidade) na versão da PlayStation 5 do Horizon Forbidden West. No final da missão principal, a expansão começa quando os jogadores receberem uma chamada no Foco da Aloy.

Todos os jogadores que reservarem Horizon Forbidden West: Burning Shores, irão receber os seguintes itens/ bónus digitais:

Roupa Maré Negra

Arco de Precisão Maré Negra

Burning Shores será disponibilizado a 19 de Abril.