Para além de ser o melhor site de notícias de tecnologias da Internet portuguesa, o Pplware desenvolve todas as formas possíveis de dar a informação aos visitantes. É assim que surgiram as apps móveis, que colocam nos smartphones tudo o que acontece no mundo da tecnologia. Hoje, em dia de aniversário, temos mais novidades, com melhorias para a versão Android.

Num modo cada vez mais conectado e móvel, faz todo o sentido apostar nas apps dedicadas aos smartphones. Estas são a base de todos os ecossistemas e trazem para os utilizadores muito mais do que os equipamentos trazem de base.

É com esta ideia e com base nesta filosofia ganhadora que o Pplware apostou em criar apps móveis para levar toda a informação aos seus leitores. Mais do que visitarem o site, o que devem fazer de fora constante, têm aqui a possibilidade de ter uma fonte de informação dedicada numa app.

No dia em que faz 18 anos, o Pplware resolveu trazer novidades para a sua app dedicada ao Android e tentar torná-la mais atrativa e mais simples de usar. São melhorias sempre bem-vindas e que todos vão querer experimentar.

Assim, e na versão que está já acessível na Play Store, temos melhorias bem visíveis na interface desta app. Falamos em ter uma navegação mais simplificada e mais intuitiva para todos. Também nesta área temos agora uma melhor gestão dos links dentro desta app.

Também olhando aos utilizadores, temos agora melhorias na gestão da sua informação e dos artigos que querem guardar e ler mais tarde. Este processo, que já era simples, ficou agora ainda mais fácil, com as novidades colocadas nesta área.

Há também renovações gerais em toda a app e pos isso será facilmente visível todos os pequenos melhoramentos na interface geral, em todas as áreas desta fonte de informação. Também o processamento das imagens recebeu a atenção necessária.

Como não podia deixar de ser, e isso acontece em todas as apps, houve também melhorias que ficam longe da vista dos utilizadores. Esta renovação do código vêm tornar a app Pplware para o Android mais leve e com menos consumos de recursos.

Esta nova versão está já na Play Store pronta a ser instalada ou atualizada por todos os que já a usam de forma regular. Como sempre, e para ajuda, deixem os comentários sobre todas as novidades e todas as melhorias que gostavam de ver implementadas.