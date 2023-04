A Volkswagen continua a sua senda de entrar de forma triunfal no mercado dos carros elétricos. A marca já tem propostas que conseguem competir com a concorrência direta e agora revelou mais um. Falamos do Volkswagen ID.7 que garante 700 quilómetros de autonomia e que assim pode combater o Model S da Tesla.

A autonomia é uma das peças chaves para os carros elétricos. É um dos fatores mais importantes na escolha de um novo modelo e a razão para que as marcas vinguem ou possam ter problemas. A Volkswagen revelou agora o ID.7, que quer ser um novo padrão neste mercado cada vez mais competitivo.

Este modelo, apresentado agora, já era conhecido de algumas revelações da própria marca. Agora, está finalmente revelado, sem qualquer camuflagem ou qualquer outro mecanismo para se manter escondido ou com as suas formas mais discretas para os olhares dos potenciais clientes.

Do que a marca revelou, este carro elétrico mede 4.961 mm de comprimento e tem uma distância entre eixos de 2.966 mm. Sem ter em conta os espelhos retrovisores externos, este novo Volkswagen elétrico tem 1.862 mm de largura, enquanto o coeficiente de arrasto é de apenas 0,23.

O ID.7 está disponível em duas versões: Pro e Pro S. Ambos têm um motor elétrico de 285 cavalos de potência (210 kW). O modelo Pro vem com uma bateria de potência bruta de 82 kWh (77 kWh líquidos) que fornece um alcance de ciclo WLTP estimado em 615 quilômetros. O sistema comporta carregamento DC a 170 kW.

Já o modelo Pro S recebe um pacote com uma capacidade bruta de 91 kWh (86 kWh líquidos) que oferece uma distância de condução estimada de 700 km. A capacidade de carga DC é um pouco mais alta, de 200 kW.

O tempo de carregamento com corrente contínua (10 a 80%) deve ser de apenas 25 minutos. No VW ID.4 Pro Performance esse tempo é de 29 minutos, mas aqui para um intervalo de carga de 5 a 80%. Já o novo ID.3 Pro S leva 30 minutos nesse mesmo padrão.

Uma novidade deste modelo é o teto panorâmico opcional com "Smart Glass". Pode ser alterado de transparente para opaco e vice-versa com um botão e isto é possível graças a uma camada de cristais líquidos especiais integrados ao vidro, que se dispõem sob tensão de tal forma que o vidro se torna transparente. Sem tensão, o vidro é opaco.

Há ainda um sistema de informação e entretenimento com ecrã de 15 polegadas, colocado no centro desta consola. Os controlos deslizantes, iluminados ao toque, permitem ajustar a temperatura e o volume de áudio.

O head up display com realidade aumentada é um destaque, sendo que o VW ID.7 terá ainda bancos dianteiros com ajuste elétrico em 14 posições e função Climatronic com sensores de temperatura e humidade para aquecer ou arrefecer automaticamente, além de um sistema de massagem nas versões mais caras.

O Volkswagen ID.7 será construído na fábrica Emden, na Alemanha, e também na China. Na Europa e na China, este novo carro elétrico será lançado no último trimestre de 2023, seguindo-se a América do Norte em 2024. Na Alemanha, o ID.7 estará disponível para encomenda a partir de meados deste ano.