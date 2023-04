Quando o RGPD foi implementado, trouxe algumas obrigações para os sites da Internet, associados à privacidade dos utilizadores. O mais visível destes é mesmo o banner dos cookies, que tanto incomoda os utilizadores. A solução para este problema pode chegar em breve com uma atualização do Firefox.

O fim dos banners de cookies nos sites

Os utilizadores da Internet têm agora, dentro do espaço europeu, a possibilidade de comunicar aos sites se querem ou não a utilização dos cookies. Esta escolha faz parte das regras que o RGPD estabeleceu e que assim dá o controlo e a liberdade aos utilizadores.

Se na teoria esta é uma medida importante e muito útil, na prática acaba por ser incómoda para os utilizadores. Este banner está constantemente a surgir e muitos acabam por carregar no primeiro botão que vêm surgir, simplesmente para remover a notificação e aceder aos conteúdos.

Firefox vai ter a solução para este problema

A Mozilla está a focar-se em arranjar uma solução para esta situação e esta já pode ser vista nas versões de teste do Firefox. Este browser conta já com uma nova opção, que vai tratar destas notificações, eliminando-as da vista do utilizador e removendo a necessidade de interagir com estas.

Do que pode ser já visto e testado, na versão Nightly do Firefox, esta nova opção vai procurar a opção para rejeitar todos os cookies e escolhê-la. Desta forma, que totalmente automatizada, esta passa a ser a opção padrão para os banners dos cookies.

Mozilla quer melhorar ainda mais este browser

Na verdade, o Firefox não é o primeiro browser a ter esta novidade implementada. O Brave já a tem disponível para os utilizadores, que podem assim lidar com este elemento de forma automática. Da mesma forma, e para o Firefox, existem extensões que tratam diretamente desta questão.

Estando na versão Nightly, esta opção deverá ser desenvolvida e melhorada ao longo do tempo pela Mozilla. Em breve, será uma novidade que a versão estável do Firefox e assim acessível a todos os utilizadores.