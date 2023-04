Cubot P80, o novo smartphone de entrada de gama da Cubot por menos de 150 €

O novo Cubot P80 era já uma certeza para este mês de abril, e eis que já está disponível para compra. Trata-se de um modelo de entrada de gama da Cubot com câmara de 48 MP, com um preço abaixo dos 150 €.

O smartphone Cubot P80 acaba de chegar ao mercado, equipado com um processador da MediaTek, octa-core (4 x A73 @ 2.0GHz + 4 X A53 @ 2.0GHz) e com 256 GB de armazenamento interno e 8 GB de RAM, um valor que pode ser expandido até aos 16 GB de RAM, com recurso à memória interna do smartphone, algo que é utilizado para melhorar o desempenho, por exemplo, em ambiente de jogo.

Este modelo com Android 13, tem ecrã terá 6,583" com resolução FullHD+ e a bateria tem uma capacidade de 5200 mAh, o que perante o hardware já conhecido, deverá proporcionar uma grande autonomia.

Na traseira tem 3 as câmaras, sendo uma delas de 48 MP e outra macro de 2MP. A terceira deverá ser utilizada para as fotos com efeito de profundidade. Na frente, a câmara é de de 24 MP.

Estamos entusiasmados em oferecer o Cubot P80 a um preço tão imbatível no AliExpress. Acreditamos que o valor e os recursos excecionais do P80, o tornarão a melhor escolha para consumidores que procuram um smartphone acessível e poderoso.

Disse um porta-voz da Cubot.

O novo smartphone Cubot P80 está disponível para venda a partir de hoje, por um preço especial de lançamento de cerca de 145€ (IVA incluído), utilizando o cupão disponível na loja. Para as primeiras 500 unidades, pode ser utilizado o cupão CUBP80 para um desconto adicional de $10, ficando a um preço final de cerca de 136€. O envio é gratuito, não sujeito a custos adicionais na entrega.

Cubot P80