A superfície da Lua está coberta por uma poeira estranha e “pegajosa” que se agarra a tudo à sua volta. Conforme já foi anteriormente referido, este pó, à primeira vista inofensivo, ao microscópio revela-se, grão a grão, tremendamente afiado e áspero como uma lixa. O grão é tão pequeno que se entranha em qualquer canto ou recanto dos fatos dos astronautas. Além disso, provoca um cheiro estranho e leva as pessoas a espirrar compulsivamente.

Assim, para tentar resolver este problema, a agência espacial dos EUA oferece 180.000 dólares a estudantes universitários que proponham ideias para proteger as missões espaciais do pó da Lua.

Pó lunar cheira mal e pode causar graves problemas de saúde

O pó do solo lunar é fino, muito fino mesmo, e ao microscópio os grãos têm uma aparência afiada e áspera. Assim, estas características não foram tidas em conta nas primeiras missões Apollo. Como tal, esta ameaça negligenciada provocou reações adversas aos astronautas após a sua caminhada pelo solo do nosso satélite natural.

Os relatos dos primeiros homens a pisar o solo lunar diziam que havia um cheiro estranho quando Armstrong e Aldrin regressaram ao módulo lunar, após a primeira caminhada. De seguida, apareceu uma doença lunar desconhecida, sofrida por Harrison Schmitt, astronauta da Apollo 17. Era uma espécie de “febre do feno lunar”, uma patologia que faz as pessoas espirrarem compulsivamente e que pode tornar-se muito perigosa se inalada em grandes quantidades, produzindo algo semelhante à silicose que os mineiros experimentam.

NASA premeia com cerca de 150 mil euros quem descobrir solução

Agora que a NASA está a planear colocar os homens (e a primeira mulher) de volta na Lua com o programa Artemis, a agência espacial americana não quer cometer o mesmo erro e procura soluções para o irritante e perigoso pó da Lua. Assim, a NASA está a oferecer 180.000 dólares (pouco mais de 150.000 euros) a quem possa fornecer soluções para contrariar as consequências desta pequena ameaça. Este assunto, se negligenciado, poderá colocar toda a missão em risco, além de afetar gravemente a saúde dos astronautas.

A NASA procura ideias inovadoras da comunidade académica para uma vasta gama de soluções, para mitigar a poeira lunar e problemas que incluem a redução de nuvens de poeira na aterragem, a remoção de poeira dos fatos espaciais e outras superfícies, a obstrução dos sistemas óticos e a redução dos níveis de partículas, entre outros.

Referiu a agência espacial norte-americana numa declaração.

NASA 2021 BIG Idea Challenge

Conforme a comunicação, este é o Grande Desafio de Ideias de 2021. Não é uma iniciativa inédita e tem como missão propor aos estudantes universitários novas abordagens aos problemas reais da missão espacial.

O 2021 BIG Idea Challenge proporciona uma oportunidade de conceber, construir e testar novas tecnologias que poderão ser utilizadas para aplicações lunares. Este concurso pretende ser um desafio de inovação aberta com constrangimentos mínimos para as equipas proponentes criarem e desenvolverem soluções prontas a usar.

Segundo o que consta no regulamento, as partes interessadas, que devem registar-se até 25 de setembro de 2020, devem resolver os seguintes desafios:

Prevenção e atenuação da poeira na aterragem na Lua: evitar ou proteger interações com colunas de poeira ou a superfície da lua que possam resultar em sondas lunares.

Tolerância ao pó e mitigação em fatos espaciais: limitar a aderência do pó e outros efeitos nocivos aos seus sistemas.

Prevenção, Tolerância e Mitigação do Pó Exterior: proteger os sistemas de superfície lunar ou impedir a entrada de pó em ‘habitats’ e sondas.

Tolerância e Mitigação do Pó da Cabine: Limpar volumes habitáveis e as suas superfícies interiores. Ajuda a evitar que o pó chegue à estação Gateway e à nave espacial Orion, quando a sonda regressa à órbita lunar a partir da superfície.

As propostas em vídeo podem ser submetidas até 13 de dezembro deste ano. Posteriormente, os finalistas serão convidados a apresentar as suas soluções no 2021 BIG Idea Forum, agendado para novembro de 2021.

