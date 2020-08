Syone apresenta crescimento de 8,6% no primeiro semestre do ano

Depois de um 2019 de sucesso e apesar do estado de pandemia que o mundo atravessa, 2020 continua a trazer bons resultados para muitas empresas.

Com um crescimento sustentado ao longo do semestre, que culminou com um incremento significativo de 69,4% no mês de Junho, a Syone, fechou o primeiro semestre com um crescimento de 8,6%, face ao período homólogo.

Um crescimento sustentado

A Syone, ao longo dos últimos três anos, tem vindo a crescer de forma sustentada ente 15 a 30%. Segundo Eduardo Taborda, CEO da empresa, o principal objetivo para 2019 era o de consolidar a operação principalmente a nível internacional, o que foi conseguido com a penetração em novos clientes na zona Benelux e nos países nórdicos. Além disso, o CEO destaca que foram capazes de ultrapassar os 10 milhões de euros de faturação.

Já no 1º semestre deste ano, a Syone conseguiu continuar a superar as expectativas, o que se deveu essencialmente, segundo Eduardo Taborda, à dedicação e compromisso assumido por todos na empresa num momento tão difícil como este que todo o Mundo atravessa, de tanta incerteza a nível económico e financeiro.

Neste período, a empresa conseguiu aumentar o negócio e mostrar junto dos clientes a importância que a tecnologia tem para as empresas numa situação como esta.

Nestes primeiros 6 meses do ano conseguimos ainda assim aumentar o negócio e mostrar junto dos nossos clientes a importância que a tecnologia tem para as empresas numa situação como esta, tendo recebido várias mensagens de agradecimento e louvor dos clientes por esse empenho e dedicação.

|Eduardo Taborda, CEO Syone

Syone em teletrabalho

Num momento em que o Mundo foi obrigado a recolher-se para se proteger do vírus, a tecnológica aderiu ao teletrabalho com todo o material e acompanhamento necessário para manter a sua atividade a 100%, e o balanço não poderia ser mais positivo.

Durante este período, que se iniciou a 13 de Março até aos dias de hoje, os colaboradores da Syone têm trabalhado em full remote a partir de suas casas garantindo a segurança e minimizando os riscos de propagação do vírus, tanto para a empresa como para a comunidade.

Nesta fase, a empresa já reuniu todas as medidas de segurança necessárias para que as suas equipas possam usufruir dos escritórios. Privilegiando sempre o trabalho remoto, mas atenta às necessidades de cada colaborador, permite que aos poucos haja uma normalização, ainda que de forma voluntaria, do local de trabalho.

Focada nos seus colaboradores, a Syone procurou medir qual o nível de satisfação com as condições dadas pela empresa para acompanhar este método de home office. É de notar os ótimos resultados obtidos no survey disponibilizado pela equipa de RH, que revelam que em 93% dos casos a produtividade manteve-se ou até aumentou e em 61% dos colaboradores houve impactos positivos em termos de work-life balance com este modelo.

A Syone reconhece os seus colaboradores como o ponto essencial de sucesso, o que está espelhado nos resultados incríveis que conseguiu alcançar num momento tão delicado como aquele que o mercado e o Mundo num todo, assim obrigou. Apesar de uma situação de extrema calamidade, obteve um balanço muito positivo que irá transformar o modelo de trabalho na Syone, permitindo uma maior flexibilidade nomeadamente na adoção do home office.

|João Gomes, CHRO Syone