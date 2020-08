O iOS 14 inclui uma funcionalidade nativa que permite aos utilizadores saberem se existem apps que estão a aceder à câmara e ao microfone, mesmo em segundo plano. Para tal, é ativado um pequeno ponto de alerta. No Android, não havendo tal funcionalidade, existem apps que podem ajudar no processo.

A aplicação Access Dots permite assim, aos utilizadores Android, perceber se existe ou não alguma app a aceder a estes recursos, quando não solicitados, com um alerta semelhante ao do iOS 14.

Ao instalar uma aplicação, há um processo recorrente que é o de dar permissões à app para aceder a recursos do smartphone. Se para a localização já podemos escolher claramente se queremos que a app aceda aos dados sempre ou apenas quando está em utilização, o recurso de aceder à câmara ou ao microfone não acontece assim.

É assim possível que, depois de serem dadas a permissões necessárias, a app possa aceder-lhes mesmo em segundo plano. É expectável que a maioria das apps não o faça, mas haverá alguma de origem mais duvidosa que o possa fazer.

Pensando na questão da privacidade, para que possa perceber se existe alguma app nestas condições, a app Access Dots poderá dar uma ajuda.

Access Dots – contra as apps que o espiam em segundo plano

A instalação da app é feita através da Play Store, gratuitamente. Para que possa funcionar convenientemente, terá que ativar os serviços de acessibilidade, dando-lhe assim acesso à “observação de ações” e ao “conteúdo da janela”.

Por omissão, feita a ativação inicial necessária, sempre que uma app está a usar a câmara acende um ponto verde no canto superior esquerdo do ecrã. Caso seja o microfone ativado, o ponto ganha a cor amarela. As cores e a localização podem ser ajustadas nas configurações da app.

No canto inferior esquerdo da app, existe o símbolo de um relógio que tem todo o histórico de acesso, tanto do microfone, como da câmara e durante quanto tempo.

De uma forma simples, poderá então perceber se tem alguma app que o anda a espiar. No entanto, o melhor é instalar apenas as apps de origem fidedigna para que a sua privacidade não fique comprometida.