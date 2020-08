Black Desert recebe crossover da série Cursed da Netflix

A ligação entre o mundo dos videojogos e a 7ª arte não é caso virgem, e são inúmeros os exemplos de jogos no cinema/televisão e vice-versa.

Foi revelado recentemente um crossover do MMORPG da Kakao Games, Black Desert com a série Cursed da Netflix.

Black Desert é um MMORPG de ação em open-world (mundo aberto) da Pearl Abyss que apresenta um sistema de combate baseado em habilidades específicas, sendo este o seu ponto de referência principal. O jogo apresenta um sistema de criação e personalização de personagens, bastante desenvolvido que permite aos jogadores a criação mais pormenorizada dos seus eus virtuais.

Os controlos intuitivos, o design elegante do mundo e o lore extenso excitarão tanto os novatos quanto os veteranos de jogos MMO e RPGs de ação.

A Pearl Abyss e a Kakao Games anunciaram recentemente que o seu MMORPG, Black Desert, receberá um crossover com a série Cursed da Netflix, que estreou recentemente no popular serviço de streaming.

O conteúdo apresenta novas missões temáticas que serão lançadas em todas as plataformas.

A versão PC do jogo, receberá o conteúdo da série Cursed da Netflix no dia 29 de julho. Para comemorar o crossover com a série Cursed e permitir que todos participem, a Kakao Games está a oferecer uma cópia gratuita do jogo aos novos aventureiros que conseguirem atingir o nível 50 antes de 5 de agosto.

As versões Xbox One e PlayStation 4 receberão o conteúdo da série Cursed no dia 5 de agosto.

Os aventureiros que jogam Black Desert nos dispositivos móveis ficarão satisfeitos ao saberem que podem começar hoje esta emocionante nova missão!

A misteriosa nova missão inclui as personagens da série e foca-se em Nimue e nos temíveis Red Paladins que foram transportados acidentalmente para o mundo de Black Desert ao caírem numa armadilha mágica. Após a sua chegada, os jogadores têm a tarefa de ajudar Nimue a defender-se contra a ameaça dos Red Paladins e a encontrar uma maneira de devolvê-la ao seu mundo.

Após completarem a missão, os aventureiros receberão tokens que podem ser trocados por itens especiais do jogo.

Para mais informações sobre este crossover, o evento level-up da Kakao Games, as últimas notícias e eventos, visite o site dedicado de cada plataforma:

Black Desert Online – site

Black Desert Console – site

Black Desert Mobile – site