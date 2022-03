E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do lançamento dos novos smartphones Xiaomi 12, do novo processador AMD Ryzen 5800X3D, de novos avanços na ciência, e muito mais.

À medida que o tempo passa, a qualidade dos cromossomas e do ADN contidos em cada óvulo humano diminui. Contudo, isto poderá estar prestes a mudar, uma vez que estão a ser desenvolvidos medicamentos antivirais que poderão reverter este processo.

O estudo pode ser consultado no Aging Cell.

A Xiaomi acaba de anunciar para o mercado global o lançamento dos novos topos de gama Xiaomi 12 Series, com três dispositivos inovadores: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 e Xiaomi 12X.

Estes novos smartphones chegam depois do sucesso da sua linha Xiaomi 11, focando-se ainda mais na fotografia e no que esta consegue tirar de todo o hardware presente. Se quer conhecer estes novos Xiaomi 12, veja aqui as primeiras imagens dos 3 modelos, que o Pplware já tem em mãos.

Já conhecemos o Spot, um cão robô polivalente criado pela Boston Dynamics e que é usado para os mais variados fins, atualmente. Agora, a empresa Kawasaki desenvolveu um robô caprino ao qual chamou Bex.

Venha conhecê-lo!

A Fiido, que se destaca no mercado pelas suas bicicletas elétricas, apresentou há poucos dias a sua primeira trotinete elétrica, a Beast. Trata-se de uma e-scooter de alto desempenho para todo-o-terreno e pista de corrida.

Num mercado tão competitivo, em que é que se destaca esta trotinete?

Mesmo com a escassez de chips que ainda está bem presente nos nossos dias, e com a guerra da Rússia contra a Ucrânia que teima em não ter fim, as fabricantes continuam focadas em trazer o melhor hardware para o mercado, seja ao nível do processamento, seja ao nível dos gráficos.

Como tal, o Ryzen 7 5800X3D, o qual a AMD diz ser o mais avançado processador gaming do mundo, vai chegar já no dia 20 de abril deste ano, por um preço recomendado de 449 dólares.

Uma das séries de jogos de luta mais antigos e mais bem sucedidos, The King of Fighters está de volta com este The King of Fighters XV.

Após alguns anos de espera, os fãs podem finalmente voltar a entrar em combate, ao lado de lutadores como Athena Asamyia, Terry Bogard, Ryo Sakazaki, Joe Higashi e muitos outros.

Nós já entrámos em combate!

Um dos maiores desafios que os astronautas enfrentam no espaço é o de conseguir garantir oxigénio. No entanto, no futuro, isto poderá mudar, uma vez que cientistas descobriram uma forma de os humanos respirarem no espaço.

Essa resposta poderá residir nas cianobactérias.

Poimo é uma ideia de mobilidade totalmente fora da caixa. Basicamente estamos a falar de uma moto elétrica que é insuflada para servir como meio de transporte e, depois, é "esvaziada" para levarmos na mochila para onde quisermos. Este conceito foi criado por um grupo de investigadores da Universidade de Tóquio.

Uma moto elétrica barata, com capacidade para transportar um adulto, e que nasceu de uma ideia desenhada em 3D. Venha conhecer a sustentabilidade da leveza do ser!

A Samsung acaba de anunciar os novos Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G. Fica assim renovada a linha de smartphones mais popular da marca com duas propostas que serão colocadas à venda no próximo mês de abril.

Venha descobrir tudo.

A NASA divulgou detalhes da nova fase do processo de alinhamento dos espelhos do telescópio espacial James Webb. Conforme foi mostrada, a imagem recolhida é de uma estrela brilhante no centro. Os detalhes são incríveis e há descobertas na imagem que os cientistas não esperavam encontrar.

Segundo a agência especial americana, as etapas de alinhamento do espelho estão concluídas. Muita coisa será revelada e poderá deixar-nos incrédulos!

A Huawei é uma das fabricantes que mais aposta na qualidade dos seus smartphones de topo, onde as câmaras ganham sempre grande destaque. No entanto, a pensar no público mais jovem e mesmo naqueles que valorizam o desempenho, mas não querem pagar tanto dinheiro por um smartphone, a empresa acaba de renovar a sua linha de smartphones de gama média com o Huawei nova 9 SE.

Este smartphone traz consigo algumas das melhores funcionalidades dos topos de gama, mas com um preço francamente mais acessível.