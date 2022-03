Samsung Galaxy A53 e A33 chegaram ao mundo do 5G

A Samsung acaba de anunciar os novos Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G. Fica assim renovada a linha de smartphones mais popular da marca com duas propostas que serão colocadas à venda no próximo mês de abril.

Venha descobrir tudo.

A Samsung apresentou os novos Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G, dois dispositivos que oferecem um conjunto completo das mais recentes inovações do mundo Galaxy a preços mais acessíveis. Alimentada por um novo processador, um sistema de câmaras com Inteligência Artificial (IA), ecrãs expansivos e fluídos e bateria com duração de até dois dias, a nova série Galaxy A inclui ainda conectividade 5G, mais segurança, um design eco consciente e elegante, e uma experiência de ligação ainda mais avançada.

Além disso, ambos os dispositivos suportam atualizações contínuas da One UI (interface de utilização) e do Sistema Operativo Android e constantes atualizações de segurança para garantir que a experiência móvel do utilizador seja sempre Awesome (o mote deste evento).

Acreditamos que todos os utilizadores merecem ter a oportunidade de experimentar o impacto positivo que a tecnologia móvel pode trazer para as suas vidas, com o mais recente lançamento da série Galaxy A, estamos a tornar mais fácil do que nunca desfrutar da experiência móvel avançada e inovadora Galaxy, por um valor mais acessível.

| Afirmou TM Roh, President and Head of Samsung Electronics’ MX (Mobile eXperience) Business.

As câmaras dos novos Samsung Galaxy A

O Galaxy A53 5G e o Galaxy A33 5G contam com algumas das características poderosas e afamadas da série Galaxy S. O sistema de quatro câmaras do Galaxy A53 5G inclui uma câmara de 64MP com OIS e tecnologia VDIS, que permite captar sempre fotografias nítidas e estáveis. Em paralelo, a câmara frontal de alta resolução de 32MP proporciona grandes selfies e experiências de videochamada com um elevado nível de nitidez.

Alimentada por um novo processador de 5nm e potenciada por IA com a assinatura da Samsung, a nova câmara da série Galaxy A permite captar boas fotografias mesmo em condições de pouca iluminação. O modo Noturno foi melhorado e capta automaticamente até 12 imagens em simultâneo, para que as fotografias noturnas pareçam ainda mais nítidas, e com menos ruído. Ao filmar em ambientes com pouca luz, o enquadramento da série Galaxy A é automaticamente ajustado para criar vídeos mais brilhantes e claros.

O modo Retrato, também melhorado, capta a profundidade de campo e os contornos do sujeito com maior precisão, através das suas câmaras duplas e da potente tecnologia de IA. E, com o Fun Mode (modo divertimento), os momentos podem ser amplificados com recurso a filtros e efeitos lúdicos, que agora funcionam com a lente Ultra-Wide. Além disso, o Photo Remaster dá nova vida a fotografias antigas ou com pouca qualidade, e o Object Eraser ajuda a remover os elementos fotográficos indesejados no fundo da imagem. Todas estas informações foram partilhadas pela Samsung.

Os ecrãs e autonomia

O ecrã do Galaxy A53 5G de 6,5 polegadas Super AMOLED também oferece uma taxa de atualização de 120Hz para uma experiência ainda mais imersiva, enquanto o Galaxy A33 5G dispõe de um ecrã Super AMOLED de 6,4 polegadas com uma taxa de atualização de 90Hz.

A nova série Galaxy A está agora equipada com baterias com uma duração até dois dias e carregamento Super Rápido de 25W - desta forma, a experiência de visualização, como o streaming de conteúdos, pode durar mais tempo.

Design e construção

A nova série Galaxy A foi desenvolvida para ser uma tendência, funcional e sustentável. A moldura fina do dispositivo cria um aspeto ainda mais suave e elegante, e dá continuidade ao seu design Ambient Edge que mistura perfeitamente o módulo das câmaras com o corpo do equipamento.

O Galaxy A53 5G e o Galaxy A33 5G apresentam o resistente Corning Gorilla Glass 5 e certificação IP67 de resistência à água e à poeira, proporcionando ainda maior durabilidade.

Conforme anunciado em agosto de 2021 com o programa Galaxy for the Planet, a Samsung está empenhada em levar a cabo ações ambientais tangíveis para ajudar a tornar o planeta mais saudável e sustentável, até 2025. Com base nos esforços de sustentabilidade da Samsung, a série Galaxy A remove o carregador e reduz o tamanho da embalagem. A embalagem também utiliza papel de fontes sustentáveis, enquanto o próprio dispositivo utiliza materiais reciclados pós-consumo (PCM) para os botões laterais e bandejas dos cartões SIM.

Sistema operativo

A longevidade da nova série A está assegurada. Ambos os dispositivos garantem até quatro gerações de atualizações da One UI e do SO (sistema operativo) Android e até cinco anos de atualizações de segurança. Estas características permitem aos utilizadores aceder ao mais recente software e nível de segurança para maximizar o ciclo de vida do seu smartphone.

A nova série Galaxy A assegura a proteção de dados e informações através da plataforma de defesa Samsung Knox. Ao armazenar fotografias, notas e aplicações privadas, o Secure Folder oferece aos utilizadores um cofre codificado e digital, para que apenas eles possam aceder ao seu conteúdo. Utilizando o Private Share, os utilizadores podem controlar exatamente quem tem acesso aos ficheiros e por quanto tempo.

O Galaxy A53 5G e o A33 5G funcionam perfeitamente com outros dispositivos Galaxy compatíveis para oferecer uma experiência completa do ecossistema Galaxy. As opções áudio são expandidas com a ligação à série Galaxy Buds. Estando disponível nos Galaxy Buds Pro e em breve nos Galaxy Buds2 e Buds Live, os utilizadores poderão desfrutar da tecnologia 360 Audio que proporciona um som imersivo e 3D. Quando for o momento para ser mais produtivo, o utilizar tem à disposição o Link to Windows para ligar a nova série Galaxy A a um PC Windows, para copiar e colar, transferir ficheiros e até atender chamadas.

Disponibilidade

O Galaxy A53 5G estará disponível em mercados selecionados a partir do dia 1 de abril e o Galaxy A33 5G estará disponível a partir de 22 de abril.

O PVP Recomendado para o A33 5G é de 399,90€. Para o A53 5G o PVP Recomendado é de 479,90 e 539,9 para as versões de 128 e 256GB respetivamente.