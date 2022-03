Rússia poderá ficar sem espaço de armazenamento em nuvem

Por ter invadido a Ucrânia e estar há cerca de três semanas a ser autora de uma atrocidade que tem chocado o mundo, a Rússia tem sofrido sanções vindas de vários lados. Eventualmente, o país poderá ficar sem espaço de armazenamento em nuvem.

A indústria do entretenimento será a mais afetada, de acordo com os especialistas.

A guerra na Ucrânia está a causar danos na indústria tecnológica da Rússia. As sanções económicas de que o país tem vindo a ser alvo provocaram a saída de fornecedores de armazenamento em nuvem, pelo que a Rússia poderá estar perto de ficar sem centros de dados.

De acordo com um relatório da agência noticiosa Kommersant, a Rússia tem ainda dois meses antes de ficar sem espaço nas nuvens. No entanto, o facto de os prestadores deste serviço terem abandonado o país provocou uma crise e as empresas locais não têm centros de dados suficientes para responder à necessidade em todo o país.

As sanções económicas, bem como a queda do rublo, impedem o crescimento das empresas da Rússia. Por isso, o Ministro da Transformação Digital Mykhailo Fedorov reuniu os representantes das empresas tecnológicas e revelou que está a considerar assumir o controlo de servidores abandonados por empresas ocidentais.

As autoridades russas estão conscientes de que a situação pode complicar-se e, por isso, devem tomar medidas extraordinárias. Então, a apropriação do equipamento ocidental é uma das estratégias apresentadas pelo Ministro da Transformação Digital da Rússia. A par desta, estão também a ser consideradas a opção de comprar todo o armazenamento disponível nos centros de dados nacionais, e a limitação, pelas operadoras, da transmissão de ficheiros multimédia.

A Rússia realizou um inventário onde compilou todos os centros de dados, por forma a assegurar o funcionamento dos serviços essenciais. De acordo com um porta-voz do governo, não há risco crítico de escassez de armazenamento.

Ninguém esperava isto, mas as capacidades existentes do setor público serão suficientes para um máximo de um mês e meio de trabalho.

Disse uma fonte próxima à Kommersant.

Conforme preveem os especialistas, a indústria do entretenimento será a primeira a sentir os efeitos da crise. Isto, porque o acesso à música, vídeo e jogos online será reduzido. Por representarem um elevado consumo de dados, há programas governamentais, como câmaras fotográficas nas cidades e câmaras de segurança, que teriam de ser ajustados.

