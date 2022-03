Instagram vai permitir que os pais saibam quanto tempo os filhos passam na rede social

A empresa Meta anunciou recentemente novas funcionalidades para a sua popular rede social Instagram através da ferramenta Family Center. As novidades focam-se sobretudo na supervisão dos mais novos levada a cabo pelos seus pais e outros responsáveis legais.

Desta forma, com estes novos recursos, os pais podem, pode exemplo, saber quanto tempo os filhos passa na rede social de fotografia.

Family Center: Novidades de supervisão chegam ao Instagram

O Meta apresentou nesta quarta-feira (16) o seu novo serviço Family Center e ferramentas de Supervisão para pais no Instagram e em Realidade Virtual. Este é um novo espaço onde os pais e os responsáveis pelos menores podem ter acesso a ferramentas de supervisão parental. Estas mesmas ferramentas ficam para já disponíveis nos Estados Unidos a partir do dia de ontem e também vão começar a ser implementadas em Realidade Virtual no mês de maio. Já a disponibilização ao nível global acontecerá ao longo dos próximos meses.

Um dos maiores objetivos destas ferramentas baseadas em orientações de especialistas, adolescentes e pais, é permitir que os educadores e tutores possam ajudar os adolescentes a gerir as suas experiências com as tecnologias da Meta, tudo num único lugar.

Assim, os pais podem monitorar as contas dos adolescentes nas tecnologias da Meta, configurar e utilizar recursos de supervisão, além de aceder a informações sobre a melhor forma de conversarem com os adolescentes sobre o uso da Internet.

Os novos recursos vão permitir que os pais:

Vejam quanto tempo os adolescentes passam no Instagram e estabeleçam limites de tempo

Sejam notificados quando os jovens partilharem que denunciaram uma conta na plataforma

Vejam e recebam atualizações sobre quem os adolescentes seguem no Instagram e as contas que os seguem também

No entanto, os jovens precisam de ativar a supervisão na app para smartphones, sendo que em junho o Meta vai incluir uma forma de os pais ativarem essa supervisão tanto na app como na web. Mas, ainda assim, os adolescentes têm que aprovar esse pedido de supervisão quando o mesmo seja solicitado.

Um hub de educação para pais e responsáveis

O Family Center oferece um hub educativo onde os pais e responsáveis podem aceder a recursos e informações de especialistas, consultar artigos, além de vídeos e dicas sobre como falar com os adolescentes sobre o uso das redes sociais.

A novidade conta com o trabalho em conjunto com vários grupos especializados, como Connect Safely, Net Family News e The Jed Foundation que desenvolvem estes recursos, sendo que novos serão adicionados ao longo do tempo.

Novidades de controlo para a Realidade Virtual

O Meta vai oferecer às pessoas mais controlo sobre sua experiência em Realidade Virtual, e expandir a funcionalidade de unlock pattern já existente no Quest, a partir de abril. Esta novidade dará aos pais mais controlo, e previne que os filhos adolescentes com mais de 13 anos tenham acesso a experiências que não são apropriadas para as suas idades, configurando assim um padrão para desbloqueio que impede o acesso a determinadas apps.

Pode conhecer melhor todas as novidades aqui.