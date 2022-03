A Xiaomi reservou o dia de hoje para apresentar a sua nova linha de smartphones de topo para o mercado internacional. Os modelos esperados são os Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e fala-se também num Xiaomi 12X. Além dos smartphones, será apresentado um relógio inteligente e uns earbuds.

Junte-se a nós e venha acompanhar todas as novidades em direto.

A Xiaomi já tinha colocado no mercado chinês esta linha de smartphones e, agora, chegou a vez do mercado internacional poder ter acesso àqueles que serão os mais poderosos equipamentos disponíveis para os consumidores.

A linha completa deverá contemplar três smartphones, sendo eles os Xiaomi 12, 12 Pro e 12 X. Os smartphones serão acompanhados de mais dois gadgets, um relógio e uns auriculares.

Poderá acompanhar o evento, aqui no Pplware. Haverá também transmissão através do Facebook e todas as atualizações serão feitas no Twitter da Xiaomi.

Acompanhe em direto o lançamento da nova série Xiaomi 12