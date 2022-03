Com a chegada do Galaxy S22 a Samsung revelou também a nova versão da sua One UI 4.1. Esta dá continuidade ao que versão anterior trouxe e que estava assente no Android 12, a nova versão do sistema da Google.

A One UI 4.1 está já madura e em breve chegará a novos smartphones. A Samsung revelou finalmente a sua lista e mostrou que está pronta a ter a nova versão a ser instalada em todos os seus equipamentos em breve.

Apesar de não ser uma atualização de peso para os smartphones da Samsung, esta traz novidades importantes. Como se viu no Galaxy S22, o grande foco desta nova versão está mesmo no campo da fotografia e do que os smartphones da marca consegue retirar do seu hardware.

Neste campo há ainda muito a descobrir, mas será sempre limitado pelo que está presente nos smartphones. Como a própria Samsung revelou, nem todos os smartphones vão receber as novidades da One UI 4.1, mas certamente que será uma evolução.

Na publicação que fez no seu canal de novidades, a Samsung parece ter aberto finalmente o jogo sobre a One UI 4.1. Esta está pronta a ser enviada para os smartphones que a vão suportar e muito em breve estará acessível nos seus canais de atualização.

Smartphones Samsung que recebem a a One UI 4.1 - Ordem cronológica Z Fold 3

Z Flip 3

S21 5G

S21+ 5G

S21 Ultra 5G

S21 FE 5G

Z Fold 2 5G

Fold 5G

Fold

Z Flip 5G

Z Flip

Note20

Note20 Ultra

Note10+ 5G

Note10+

S10e

S10

S10+

S10 5G

A lista de equipamentos que a vão poder receber é longa, mas a Samsung revelou que irá começar pelos seus equipamentos mais recentes. Depois do S22, vão ser os dobráveis de 2021 da marca, o Galaxy Z Fold 3 e o Z Flip 3, que vão ter primeiro acesso às novidades.

Para além das melhorias no campo da fotografia, a Samsung guardou mais algumas novidades para a One UI 4.1. Vamos ter uma integração com o Google Duo é aumentada, com a expansão do Live Sharing, que permite a partilha de conteúdos, e teremos também a integração do Grammarly no teclado da Samsung.

Espera-se assim que a chegada da One UI 4.1 seja começada dentre de poucas semanas. A maturidade que esta versão apresentou no Galaxy S22 mostra que deverá ser uma atualização importante e que a fotografia será novamente elevada nos smartphones Samsung.