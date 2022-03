Quando lançou o Windows 11, a Microsoft não o disponibilizou de forma imediata a todos os utilizadores e a todo o hardware. Desta forma conseguia limitar os problemas que existam e controlam de forma próxima todos os problemas.

Uma dessas situações estava a impor problemas aos utilizadores do Windows 11 que usassem a app de virtualização VirtualBox. Essa limitação foi agora removida e estes utilizadores podem finalmente atualizar para o novo sistema da Microsoft.

Ao longo do tempo a Microsoft tem conseguido eliminar problemas que surgiram com o Windows 11. Estes impedem que o sistema seja alargado a todos os potenciais utilizadores, que assim ficam impedidos de fazer a desejada atualização no seu PC.

Um destes problemas foi agora resolvido pela Microsoft e pela Oracle, e que há vários meses estava na lista de correções a ser realizadas. Esta estava a limitar a atualização para o Windows 11 de todos os utilizadores que tinham instalado a app de virtualização VirtualBox.

Do que foi revelado pela Microsoft, esta foi uma situação que a Oracle resolveu com a versão 6.1.28 e posterior do VirtualBox. Assim, e para que a atualização do Windows 11 seja disponibilizada, deve ser feita a atualização da app.

É importante ter presente que esta nova atualização poderá não chegar de imediato, após a atualização do VirtualBox. A Microsoft estima que possa demorar até 48 horas para que a mesma surja na atualização do sistema. A versão esperada será a 21H2 do Windows 11.

A Microsoft alertou ainda que é possível que alguns utilizadores continuem com a atualização bloqueada. Casos em que outras app usem o VirtualBox podem limitar a chegada desta atualização do sistema da Microsoft aos seus PCs.

Fica assim acessível a mais utilizadores este novo sistema da Microsoft, que finalmente está acessível a outro lote de PCs. Neste caso não era uma limitação de hardware, mas sim um bloqueio que um software específico trazia e que chocava com o Windows 11.