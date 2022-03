A Samsung prepara-se para começar a disponibilizar novas funcionalidades e otimizações com a One UI 4.1, que, aliás, já está a chegar aos modelos Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Mas esta nova atualização trará, em concreto, os recursos de captura da câmara dos S22 para uma série de smartphones antigos. Saiba quais são esses recursos e quais os smartphones que os irão receber.

Os smartphones da Samsung são, por norma, grandes máquinas da fotografia, nas suas várias gamas, melhorando a cada nova versão. Os modelos Galaxy S22 trouxeram consigo recursos inovadores e melhorias interessantes que vão em breve ser integradas em modelos mais antigos.

Numa publicação feita no fórum oficial da comunidade Samsung, a empresa foi bastante específica ao apresentar os recursos para as câmaras dos Galaxy S22 que chegarão através da One UI 4.1 e a quais modelos.

Funcionalidades da câmara e smartphones elegíveis

Modo retrato noturno: Série Galaxy S21, Z Fold3, Z Flip 3, Série S20, Série Note 20, Z Fold 2, Z Flip 5G

Série Galaxy S21, Z Fold3, Z Flip 3, Série S20, Série Note 20, Z Fold 2, Z Flip 5G Reconhecimento de animais de estimação: Série Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3, S21 FE, Note 20 series, Z Fold 2, Z Flip 5G, S20 FE

Série Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3, S21 FE, Note 20 series, Z Fold 2, Z Flip 5G, S20 FE Edição da posição da iluminação em retratos: Série Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3, S21 FE, Note 20 series, Z Fold 2, Z Flip 5G, S20 FE

Série Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3, S21 FE, Note 20 series, Z Fold 2, Z Flip 5G, S20 FE Suporte de telefoto em modo vídeo de retrato: Série Galaxy S21, Z Fold 3, S21 FE

Série Galaxy S21, Z Fold 3, S21 FE Melhor Visão de Diretor: Série Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3

Série Galaxy S21, Z Fold 3, Z Flip 3 Suporte de telefoto em modos Pro/Pro Video: Galaxy S21 Ultra, Z Fold 3, S20 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold 2

Galaxy S21 Ultra, Z Fold 3, S20 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold 2 App Expert RAW: Galaxy S21 Ultra (já disponível), Z Fold 3, Note 20 Ultra, S20 Ultra, Z Fold 2

Galaxy S21 Ultra (já disponível), Z Fold 3, Note 20 Ultra, S20 Ultra, Z Fold 2 Suporte aprimorado para Snapchat (incluindo modo noite): Série Galaxy S21

Na sua publicação, a Samsung também refere que algumas melhorias nas câmaras irão acontecer no primeiro semestre de 2022. Nomeadamente, o recurso de retratos noturnos com câmera telefoto, melhorias ao nível do editor de fotos e o aumento do número de “pessoas e distâncias” reconhecidas ao usar a funcionalidade de enquadramento automático.

Recursos como Google Duo Live Sharing, eliminação de reflexos e sobras nos objetos e ainda a integração gramatical no teclado da Samsung, serão ainda outros recursos que chegarão aos smartphones com a One UI 4.1.