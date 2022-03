Ilyushin lI-80, o avião de Vladimir Putin capaz de resistir a um ataque nuclear

O mundo atravessa um período muito complicado. Depois da Rússia ter invadido a Ucrânia, a ameaça de uma escalada da guerra a toda a Europa paira no horizonte... assim como uma guerra nuclear! A ameaça de Vladimir Putin, levou já o secretário-geral da ONU, António Guterres, a considerar que o aumento de alerta das forças nucleares russas "é de arrepiar os ossos". Mas Putin continua a destruir.

Na terrível hipótese de o mundo vir a ter uma guerra nuclear, a Rússia, após agredir qualquer país com armamento nuclear, será de imediato um alvo. Putin terá de fugir e, para isso, conta com o seu avião "do dia do juízo final", o Ilyushin lI-80, capaz de resistir a um ataque nuclear.

Vladimir Putin poderá escapar a uma guerra nuclear?

Os aviões presidenciais tornaram-se num ícone de cada país, das grandes potências. Dos muitos que existem, exibem os de mais alto luxo, até às aeronaves com equipamento que não existe em nenhum outro avião, mesmo de combate.

À memória salta-nos logo o Air Force One dos Estados Unidos. No entanto, não se pode esperar menos do poderio russo, com várias unidades do modelo Ilyushin Il-96-300PU. Luxo por todo o lado, salas de reuniões e medidas de segurança avançadas que não são suficientes quando o pior acontece: um ataque nuclear.

Para este fim, as maiores potências mundiais estão a desenvolver aviões concebidos para resistir ao pulso eletromagnético de uma explosão nuclear. Estes bunkers voadores estão equipados com tudo o que é necessário para coordenar todas as forças armadas destacadas em todo o mundo.

Para além do avião presidencial, a federação russa possuiu um avião, a aeronave para o doomsday, ou o avião do dia do juízo final. Esta fortaleza voadora foi projetada em plena Guerra Fria para ser utilizada em caso de ataque nuclear e da necessidade de organizar ainda mais as tropas.

Ilyushin lI-80... o avião do doomsday

O Il-80 é um Centro de Comando Aéreo para oficiais Russos, incluindo o presidente, no evento de uma Guerra Nuclear. As características do Ilyushin Il-80 são similares às do Boeing E-4B. O Il-80 não possui janelas externas (além das janelas do cockpit) para protegê-la de uma explosão nuclear ou pulsos eletromagnéticos.

Apenas a porta dianteira do deck superior e a porta traseira na direita permanecem nos seus lugares. Há apenas uma porta com escada, ao invés de três.

O seu interior é um verdadeiro mistério e um dos segredos mais bem guardados do Kremlin. Tudo o que se sabe é que é capaz de comunicar com a frota russa de submarinos nucleares implantados em mares de todo o mundo e que poderá proteger Putin de um ataque nuclear.

Conforme é conhecido, e muitas vezes fotografado, o Air Force One, dos Estados Unidos, é baseado no Boeing 747. Já o da Rússia, o Ilyushin Il-80, é um derivado do Il-86 da década de 1970.

É curioso que há cerca de um ano e meio, Putin anunciou a necessidade de substituir o bunker nuclear aéreo pelo Ilyushin Il-96-400M, uma versão mais moderna do avião presidencial.

Permitirá um aumento significativo no período de serviço de combate aéreo e alargará o raio para o comando de tropas.

Anunciou a agência estatal TASS em outubro de 2020. Já em julho de 2021, a RIA anunciou que estavam em curso as modificações necessárias para converter duas unidades em aeronaves anti-nucleares.

O processo está a ser levado a cabo numa instalação secreta em Voronezh.

Novo avião de Vladimir Putin poderá ficar pronto este ano

Segundo alguns relatórios, o trabalho de adaptação do novo avião com a tecnologia necessária poderá ficar pronto este ano de 2022. No entanto, a Rússia, tem vários Il-80s à disposição de Putin.

Tal como no caso dos aviões presidenciais, os detalhes técnicos desta aeronave são muito limitados. No entanto, a primeira coisa que se destaca é que todas as janelas foram removidas da fuselagem, exceto as do cockpit. Um movimento que pode indicar um reforço extra da fuselagem da cabina de passageiros com materiais antiradiação.

Estes aviões, incluindo aqui também o do presidente dos Estados Unidos, estão equipados com todo o tipo de tecnologia de comunicação, sistemas de proteção contra uma guerra química e nuclear, sistema anti-míssil e fazem-se acompanhar de uma esquadra de caças. Além disso, podem ser reabastecidos em pleno voo.

Também digno de nota é uma corcunda no topo da frente do avião, que seria utilizada para localizar as antenas para comunicação por satélite. Uma segunda antena pode ser vista na barriga e pode ser utilizada para comunicação com submarinos espalhados pelos mares e oceanos do planeta.

Também se destacam as duas cápsulas instaladas debaixo de cada uma das asas em que foram instalados geradores de eletricidade extra. Sabe-se muito pouco mais sobre esta Il-80, da qual a Rússia tem quatro operacionais e prontos a voar.

Estes aviões podem acumular mais de 100 pessoas, ficar no ar vários dias e manter fechados os passageiros durante pelo menos uma semana.

As limitações serão aquelas relacionadas com aspetos técnicos de funcionamento dos motores e outros sistemas que exijam manutenção periódica.

