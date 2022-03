Conheça o Bex, um caprino robótico que chega para fazer companhia ao Spot

Já conhecemos o Spot, um cão robô polivalente criado pela Boston Dynamics e que é usado para os mais variados fins, atualmente. Agora, a empresa Kawasaki desenvolveu um robô caprino ao qual chamou Bex.

Venha conhecê-lo!

A empresa de motociclos Kawasaki revelou dois novos robôs na International Robot Exhibition, em Tóquio. Um deles é um robô em forma de caprino que poderá, em breve, ser montado por qualquer pessoa.

De nome Bex, o robô foi criado como parte do programa Kaleido da empresa, cujo objetivo, desde 2015, tem sido tentar criar robôs humanoides, no Japão. Assim como o Spot, o cão robô da Boston Dynamics, o Bex, que tem a forma de um caprino, pode executar uma panóplia de tarefas graças aos seus quatro apoios. Além disso, o robô da Kawasaki também é capaz de se baixar e de transportar coisas sobre rodas.

Para o engenheiro que lidera o programa que deu origem ao robô, Masayuki Soube, a forma como os seus apoios foram desenhados proporcionará uma solução a curto prazo para os problemas de equilíbrio que os robôs deste tipo enfrentam.

Conforme demonstrado no vídeo abaixo, o Bex pode ser controlado através de um guiador, manuseado por um utilizador colocado em cima do robô. De acordo com o website da Kawasaki, este pode suportar até 99 kg.

A parte superior do Bex é inteiramente modular, pelo que as suas capacidades são personalizáveis e podem ser ajustadas conforme for necessário e melhor servir os armazéns ou as fábricas. Além disso, pode ser alterado para não se parecer com um caprino.

Além do Bex, a Kawasaki também apresentou um robô humanoide, em Tóquio, muito semelhante ao Optimus desenvolvido pela Tesla. Este imita o comportamento humano e pode ser utilizado para praticamente qualquer coisa, desde trabalhos em armazéns e fábricas, até ao auxílio em caso de catástrofe.

