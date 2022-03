Céu laranja? São poeiras do Saara que estão a atingir a Península Ibérica

Certamente que já se apercebeu que o céu está diferente hoje. A cor está meia alaranjada e são muitos que questionam o que se passa.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as poeiras oriundas do norte de África vão manter-se no território da Península Ibérica até à próxima quinta-feira.

Nuvens de poeira vindas do Norte de África vão atravessar os céus de Portugal continental e o resto da Península Ibérica até ao fim do dia de quinta-feira. O anunciou foi hoje realizado pelo IPMA que afirma que o rumo das poeiras se deve a "um fluxo de sul induzido pela depressão Célia" e aponta a "alteração da cor do céu" como o efeito mais visível.

Ainda seguindo o IPMA, "as poeiras estão normalmente acima da superfície", mas salienta que concentrações maiores poderão levá-las para níveis mais baixos da atmosfera, onde têm "implicações na qualidade do ar e possíveis impactos na saúde".

No sul do país, prevê-se chuva hoje e na quarta-feira, pelo que é "possível ocorrer a deposição das poeiras".

A concentração maior verifica-se agora nas regiões norte e centro do Continente, mas há poeiras a passar também sobre França e Argélia.

A Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET) já tinha informado que a poeira do Saara, que, nos últimos dias, atinge a a região espanhola de Múrcia, no sudeste do país, deveria espalhar-se pela Península Ibérica e pela zona ocidental do Mediterrâneo e que pode até atingir algumas áreas do norte da Europa.

DGS alerta que crianças e idosos devem ficar em casa por causa das poeiras

Este poluente (partículas inaláveis – PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações. Assim, e enquanto este fenómeno se mantiver, a Direção-Geral da Saúde recomenda: