A Xiaomi acaba de anunciar para o mercado global o lançamento dos novos topos de gama Xiaomi 12 Series, com três dispositivos inovadores: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 e Xiaomi 12X.

Estes novos smartphones chegam depois do sucesso da sua linha Xiaomi 11, focando-se ainda mais na fotografia e no que esta consegue tirar de todo o hardware presente. Se quer conhecer estes novos Xiaomi 12, veja aqui as primeiras imagens dos 3 modelos, que o Pplware já tem em mãos.

Concebidos para disponibilizar aos utilizadores um vanguardista estúdio de cinema e um verdadeiro centro de entretenimento, os novos Xiaomi 12 Series contam com avanços importantes no algoritmo de Inteligência Artificial, ainda melhor capacidade de processamento e uma experiência superior em todos os campos.

As câmaras fotográficas

A Xiaomi apresentou os seus novos Xiaomi 12 como máquinas preparadas para gravar imagens com qualidade de estúdio, independentemente do cenário, quer seja com condições de iluminação desafiantes ou com objetos em movimento. Os três smartphones dispõem de um conjunto de câmaras triplas de qualidade profissional para filmagens versáteis, com uma câmara principal com lente grande angular de 50MP e com capacidades de gravação em 8K.

O Xiaomi 12 Pro destaca-se pela avançada câmara tripla de 50MP, que apresenta um sensor principal Sony IMX707 de última geração. Este sensor é capaz de captar grandes quantidades de luz e garante uma capacidade de imagem ainda mais avançada com velocidades de focagem mais rápidas e maior precisão de cor.

Os Xiaomi 12 e Xiaomi 12X apresentam uma câmara com lente ultra grande angular de 13MP, juntamente com uma câmara telemacro de 5MP, para filmar a vida a partir de diferentes perspetivas.

Para além do hardware impressionante, os Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 também contam com os algoritmos de Inteligência Artificial da Xiaomi. Estas inovações tornam a vida mais fácil do que nunca para os utilizadores, dando a possibilidade de gravar cada momento da forma que desejam, mesmo em momentos com pouca luz ou em movimento.

O Xiaomi ProFocus identifica e rastreia inteligentemente os objetos, impedindo que, mesmo em movimento, fiquem desfocados ou com manchas. Estes avanços incluem também capacidades de focagem automática dos olhos e do rosto.

Já o Modo Vídeo Ultra Noturno utiliza os algoritmos da Xiaomi para gravar vídeo, mesmo com extrema baixa luminosidade, o que significa que as imagens são mais claras do que nunca.

Disponível nos três dispositivos, o Cinema IA de um clique oferece numerosas opções criativas para a edição de vídeo, tais como Mundo Paralelo, Time Freeze Video e modos de Zoom Mágico.

Processador, desempenho e eficiência energética

A experiência de topo exige um desempenho de topo. A Xiaomi 12 Series apresenta processadores mobile avançados da Qualcomm® SnapdragonTM. Os Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 contam com um processador Snapdragon® 8 Gen 1 – o processador mobile mais avançado da Qualcomm.

Construído sobre um processo de 4nm, este processador aumenta a capacidade gráfica GPU em 30% e a eficiência energética em 25% quando comparado com a geração anterior1. Já o Xiaomi 12X é alimentado pelo processador de topo 5G – Snapdragon® 870. Os três dispositivos chegam com UFS 3.1 o que garante excecionais velocidades de carregamento e transferência de dados, juntamente com LPDDR5 RAM para velocidades de memória até 6.400Mbps.

Para uma ótima experiência do produto, os novos Xiaomi 12 Series dispõe de um sistema de arrefecimento de alto desempenho, reforçado por uma grande câmara de vapor e várias camadas de grafite para oferecer uma capacidade de arrefecimento de topo.

Xiaomi 12 Series Especificações Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Xiaomi 12X Ecrã 120Hz 6.73” AMOLED Dot Display DisplayMate A+ E5 material Proporção: 20:9 WQHD+, 3200 x 1440 TrueColor HBM 1,000 nits (typ), 1,500 nits pico de brilho (typ) Rácio contraste: 8,000,000:1(typ) 16,000 ajuste nível de brilho Dynamic 120Hz LTPO Micro Lens AdaptiveSync Pro Até 480Hz Taxa de amostragem ao toque Dolby Vision, HDR 10+ support 360° sensor luz ambiente Certificação SGS Eye Care Display Motor linear eixo do x 120Hz 6.28" AMOLED Dot Display DisplayMate A+ Proporção: 20:9 FHD+, 2400 x 1080 TrueColor 1,100 nits pico de brilho (typ) Rácio contraste: 5,000,000:1(typ) 16,000 ajuste de brilho Mais 68 mi milhões de cores Dolby Vision®, suporta HDR 10+ 120Hz AdaptiveSync Até 480Hz de taxa de amostragem ao toque 360° sensor luz ambiente Certificação de baixa emissão de luz azul Motor linear eixo do x 120Hz 6.28" AMOLED Dot Display DisplayMate A+ Proporção: 20:9 FHD+, 2400 x 1080 TrueColor 1,100 nits pico de brilho (typ) Rácio de contraste: 5,000,000:1 Dolby Vision®, suporta HDR 10+ Mais de 68 mil milhões de cores 120Hz AdaptiveSync Até 480Hz taxa de amostragem ao toque Certificação de baixa emissão de luz azul Motor linear eixo do x Câmara Traseira • Câmara grande angular 50MP - IMX707, f/1.9 - 1/1.28” 7P lente - 2.44 μm 4-in-1 Super Pixel - Gravação 8K - Gravação 4K HDR 10+ - Modo Vídeo Ultra Noturno, Cinema IA de um clique - Xiaomi ProFocus (Rastreamento Movimento foco/ Rastreamento ocular e captação de movimento) - Modo fotografia Ultra Noturno, Modo retrato noturno • Câmara ultra grande angular de 50MP - 115° FOV, f/2.2 • Câmara telemacro 50MP - Lente equivalente de 48mm, f/1.9 • Modo Noturno (grande angular/ultra grande angular/telemacro) • 50MP (grande angular/ultra grande angular/telemacro) • Câmara grande angular 50MP - f/1.88, lente 6P - 2μm 4-in-1 Super Pixel - Gravação 8K - Gravação 4K HDR 10+ - Modo Vídeo Ultra Noturno, Cinema IA de um clique - Xiaomi ProFocus (Rastreamento Movimento foco/ Rastreamento ocular e captação de movimento) - Modo retrato noturno, Retrato HDR • Câmara ultra grande angular 13MP - 123° FOV, f/2.4 • Câmara telemacro 5MP - 50mm equivalent focal length, Auto Focus • Modo Noturno (grande angular/ultra grande angular) • Câmara principal 50MP - F/1.88, lente 6P - 2μm 4-in-1 Super Pixel • Câmara ultra grande angular 13 MP - 123° FOV, f/2.4 • Câmara telemacro 5MP - lente equivalente de 50mm • Modo noturno Câmara Frontal Câmara selfie 32MP in-display f/2.45, 1.4μm 4-in-1 Super Pixel Gravação HDR 10+ Retrato IA vídeo, Modo selfie noturno Câmara selfie 32MP in-display f/2.45, 1.4μm 4-in-1 Super Pixel Gravação HDR 10+, Retrato IA vídeo, Modo selfie noturno Câmara selfie 32MP in-display f/2.45, 1.4μm 4-in-1 Super Pixel Modo selfie noturno, Retrato IA vídeo, Time-lapse selfie Dimensões3 & Peso3 163.60mm x 74.60mm x 8.16mm 205g 152.70mm x 69.90mm x 8.16mm 180g 152.70mm x 69.90mm x 8.16mm 176g Processador SnapdragonTM 8 Gen 1 Processador eficiente avançado 4nm com 5G ARM-V9: 1x ARM Cortex-X2 @ 3.0GHz 3x ARM Cortex-A710 @ 2.5GHz 4x ARM Cortex-A510 @ 1.8GHz Qualcomm® Adreno™ LiquidCool Technology MIUI 13 com Android 12 SnapdragonTM 8 Gen 1 Processador eficiente avançado 4nm com 5G ARM-V9: 1x ARM Cortex-X2 @ 3.0GHz 3x ARM Cortex-A710 @ 2.5GHz 4x ARM Cortex-A510 @ 1.8GHz Qualcomm® Adreno™ LiquidCool Technology MIUI 13 com Android 12 Qualcomm® SnapdragonTM 870 1x ARM Cortex-A77 @ 3.2GHz 3x ARM Cortex-A77 @ 2.4GHz 4x ARM Cortex-A55 @ 1.8GHz Qualcomm Adreno™ 650 LiquidCool Technology MIUI 13 com Android 11 RAM+ROM LPDDR5 RAM UFS 3.1 armazenamento LPDDR5 RAM UFS 3.1 armazenamento LPDDR5 RAM UFS 3.1 armazenamento Áudio Quatro colunas SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos® Duas colunas simétricas SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos® Duas colunas simétricas SOUND BY Harman Kardon Dolby Atmos® Carregamento 4,600mAh bateria (tip) 120W Xiaomi HyperCharge 50W carregamento turbo sem fios 10W carregamento sim fios reverso Xiaomi AdaptiveCharge 4,500mAh bateria (tip) 67W carregamento turbo com cabo 50W carregamento turbo sem fios 10W carregamento sem fios reverso Xiaomi AdaptiveCharge 4,500mAh bateria 67W carregamento turbo com cabo Conectividade Type-C Dual SIM, dual 5G standby5 Suporta NFC6 Bluetooth 5.2 5G Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E7 Type-C Dual SIM, dual 5G standby5 Suporta NFC6 Bluetooth 5.2 5G Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E 7 Type-C Dual SIM, dual 5G standby5 Suporta NFC6 Bluetooth 5.1 5G Wi-Fi 67 Cores Disponíveis Cinzento, Violeta e Azul Cizento, Violeta e Azul Cinzento, Violeta e Azul

Os ecrãs dos novos Xiaomi 12

A Xiaomi 12 Series não só permite aos utilizadores “dominar cada momento”, com todos os detalhes, como também lhes permite reviver esses momentos de forma espantosa, através de uma experiência de entretenimento excecional.

Os três dispositivos oferecem uma visualização vívida num AMOLED Dot Display classificado A+ pela DisplayMate e com suporte TrueColor. Para maior paz de espírito, o ecrã apresenta Corning® Gorilla® Glass Victus® resistente a riscos e suporta Dolby Vision®, a tecnologia de imagem líder da indústria, que dá vida ao seu conteúdo com cores e detalhes vibrantes.

A Xiaomi 12 Series também suporta HDR 10+. O Xiaomi 12 Pro é certificado com SGS Eye Care Display, mostrando preocupação com a saúde visual a longo prazo, para utilizadores que tenham sessões mais prolongadas.

Entretanto, o Xiaomi 12 Pro redefine o ecrã principal com uma visualização ainda mais suave. O ecrã de 6,73 polegadas WQHD+, altamente eficiente em termos de potência, alavanca o AdaptiveSync Pro para ajustar inteligentemente o ecrã LTPO dinâmico entre 1Hz e 120Hz com base no conteúdo.

Os Xiaomi 12 e Xiaomi 12X fornecem o ecrã de smartphone mais colorido até à data da Xiaomi, com mais de 68 mil milhões de cores em ecrãs de 6,28 polegadas Full-HD+. Ambos apresentam o AdaptiveSync de 120Hz, para um ecrã de alta definição, vibrante e sem cintilação, que transmite todos os detalhes.

Nenhuma experiência cinematográfica é verdadeiramente completa sem áudio de topo. A Xiaomi 12 Series apresenta SOUND BY Harmon Kardon, criando uma experiência áudio imersiva alimentada pelo Dolby Atmos® e proporcionando som espacial com riqueza de detalhes, clareza e realismo em todo o entretenimento.

As quatro colunas do Xiaomi 12 Pro – sob a forma de dois tweeters e dois woofers – fornecem detalhes claros e cobrem uma espantosa gama de som. Os Xiaomi 12 e Xiaomi 12X oferecem ambos som estéreo equilibrado ideal para jogos ou vídeos imersivos.

Para otimizar ainda mais a experiência do utilizador, a Xiaomi 12 Series incorpora o MIUI 13, lançado globalmente no início do ano. A atualização inclui armazenamento mais rápido, maior eficiência, processamento mais inteligente e maior duração da bateria.

As novas características nesta experiência atualizada incluem o Armazenamento de Líquidos da Xiaomi, Memória Atomizada, Algoritmos Focados e Equilíbrio Inteligente.

Bateria, carregamento e autonomia

Para garantir que a Xiaomi 12 Series proporciona experiências cinematográficas e de entretenimento de topo, durante todo o dia, os dispositivos proporcionam uma velocidade de carregamento e segurança superiores.

O Xiaomi 12 Pro apresenta uma velocidade de carregamento incrível de 120W Xiaomi HyperCharge. Com uma bateria de 4.600mAh, totalmente carregada em apenas 18 minutos utilizando o modo Boost, o Xiaomi 12 Pro oferece capacidades de carregamento de última geração que acompanham as exigências do utilizador2.

As baterias do Xiaomi 12 e Xiaomi 12X são de 4.500mAh em modelos de corpo compacto. Ambos os dispositivos suportam o carregamento turbo com fios de 67W para uma alimentação rápida. Os Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 também suportam carregamento sem fios de 50W e carregamento reverso de 10W.

Os Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 aproveitam o Xiaomi AdaptiveCharge, um algoritmo de carregamento inteligente que aprende e se adapta aos hábitos de carregamento, o que prolonga a vida útil da bateria.

Xiaomi 12 com design de excelência

Estes verdadeiros estúdios de cinema portáteis e que podem ser transportados no bolso, cabem confortavelmente na palma da mão, graças ao seu design icónico e centrado no utilizador. Baterias mais finas de alta capacidade e um espaço mais estreito no topo poupam espaço precioso dentro do aparelho.

O ecrã de 6,73 polegadas do Xiaomi 12 Pro está envolto numa estrutura central elegante com curvas 3D sofisticadas. Enquanto isso, o ecrã de 6,28 polegadas dos Xiaomi 12 e Xiaomi 12X mede apenas 69,9 mm de largura e é acentuado por curvas suaves para um ajuste perfeito3. Os três dispositivos estão disponíveis em Cinzento, Azul e Violeta.

