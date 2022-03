A Huawei é uma das fabricantes que mais aposta na qualidade dos seus smartphones de topo, onde as câmaras ganham sempre grande destaque. No entanto, a pensar no público mais jovem e mesmo naqueles que valorizam o desempenho, mas não querem pagar tanto dinheiro por um smartphone, a empresa acaba de renovar a sua linha de smartphones de gama média com o Huawei nova 9 SE.

Este smartphone traz consigo algumas das melhores funcionalidades dos topos de gama, mas com um preço francamente mais acessível.

O novo nova

A Huawei anunciou esta manhã o lançamento para Portugal do Huawei nova 9 SE, com grandes expectativas para as vendas. Este é um smartphone com um design que segue as linhas dos modelos anteriores da mesma série, mas que surge com especificações renovadas , adaptando-o às exigências dos consumidores dos dias de hoje.

O ecrã do nova 9 SE tem 6,78" e uma resolução de 2388 x 1080 píxeis (FullHD+). Trata-se de um ecrã com tecnologia IPS e com uma câmara a perfurar a zona superior, ao centro.

O processador integrado é um Qualcomm Snapdragon 680 e tem GPU Adreno 610. Está disponível com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. De referir que o nova 9 SE já traz a EMUI 12, tal como os Huawei P50 Pocket e P50 Pro. Assim, é garantida desde logo uma elevada experiência de utilização . Por exemplo, o utilizador poderá ter o smartphone ligado a outros dispositivos e partilhar ficheiros entre eles com grande facilidade através do painel de controlo.

As câmaras do Huawei nova 9 SE

Sendo este um produto Huawei, não podíamos deixar de falar no sistema poderoso de câmaras . A traseira conta com 4 câmaras, sendo a principal de 108 MP com abertura f/1.9. A câmara ultra grande angular é de 8 MP, a de profundidade é de 2 MP e a câmara macro é de 2 MP com uma distância de foco de apenas 4cm. A câmara frontal tem 16 MP.

Há que destacar os modos de Focagem Automática, com focagem por fase e focagem por contraste e ainda alguns modos de captura. Por exemplo, a Câmara-IA, modo Noite, Retrato, Alta Resolução, Pro, Vídeo de Dupla Visualização, Super Macro e Documentos.

Outras especificações

Já a bateria tem uma capacidade de 4000 mAh e suporta tecnologia SuperCharge (de 66 W). Com esta bateria, o utilizador, em apenas 15 minutos de carregamento terá autonomia para um dia inteiro de utilização.

A acrescentar, este é um smartphone dual-SIM LTE, tem Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz e 5 GHz, tem NFC e integra os sistemas de geolocalização comuns, para navegação.

Preço e disponibilidade

O Huawei nova 9 SE está disponível nas cores azul, branco e preto. Atualmente, encontra-se em fase de pré-venda por 359,99 €. Há que referir que quem fizer a pré-reserva até ao dia 7 de abril terá ainda uma oferta de uns HUAWEI FreeBuds 4i (no valor de 69,90 €), 50 GB na Cloud por 3 meses e ainda 3 meses gratuitos de Huawei Música.

Além disso, quem fizer nesse processo de pré-reserva um depósito de 10 € na loja online da Huawei, terá ainda um desconto de 50 €, ficando o smartphone com todas as ofertas por apenas 309,99 €.