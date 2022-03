Maioria considera que as últimas novidades da Apple “não são nada de novo”

Há cerca de duas semanas, Tim Cook anunciou ao mundo os novos produtos da Apple durante o evento Peek Performance. Entre eles, destaca-se o novo iPhone SE, o novo iPad Air, entre muitas outras novidades.

Na nossa última questão semanal quisemos saber qual a opinião dos nossos leitores sobre os mais recentes produtos apresentados pela empresa de Cupertino. Vamos então conhecer os resultados.

Qual a sua opinião dos mais recentes produtos apresentados pela Apple?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.097 respostas obtidas.

Segundo os resultados, verifica-se que a maioria dos participantes, com 47% dos votos, considera que os novos produtos apresentados pela Apple não são "nada de novo, já era dentro do que se esperava" (511 votos). Por sua vez, 29% dos leitores diz que as novidades são muito fracas e que a Apple já não é o que era (316 votos). Por fim, 24% votaram na opção "Muito bons, gostei muito das novidades" (270 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados.

Nos comentários ao artigo desta questão as opiniões dividem-se, no entanto muitos consideram que esperavam mais do evento da Apple. Mas há também quem reconheça que a marca da maçã trouxe equipamentos inovadores. Pode recordar tudo o que a Tim Cook apresentou, no nosso resumo das novidades aqui.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora qual a sua opinião sobre os recentes produtos apresentados pela Apple.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Portugal valoriza os profissionais em Tecnologia? Sim, sempre.

Quase sempre.

Raramente.

Nunca. Ver Resultados

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.