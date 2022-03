YouTube poderá ser bloqueado na Rússia muito em breve

Na guerra que vai além das fronteiras da Ucrânia, com todas as repercussões que está já a ter para a economia mundial e para uma crise humanitária, a Internet tem também sido palco de lutas e bloqueios. Por um lado há empresas a ajustar as suas políticas de utilização para dar voz às manifestações, por outro há a Rússia que os tenta calar aos olhos da população.

A próxima vítima poderá ser o serviço da Google, o YouTube.

YouTube poderá ser bloqueado na Rússia

Foi através do canal informativo NEXTA que foi partilhada no Twitter uma publicação que dá conta de que muito em breve o YouTube poderá ser bloqueado na Rússia.

Segundo é indicado, uma fonte não identificada deu essa informação à agência de comunicação RIA News. Segundo indica, esse bloqueio poderá acontecer "até ao final da próxima semana" ou talvez hoje.

A Reuters avançou também há momentos que a Rússia exigiu à Google que as ameaças contra cidadão russos parem de ser partilhadas em vídeos na plataforma de vídeos, sob pena do serviço ser bloqueado no território.

Nesta guerra que está a dizimar um país, a matar civis, a deixar a população sobrevivente sem acesso a água, aquecimento ou comida, que está a levar pessoas a fugir do país, naquele que já é o maior êxodo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, muitas têm sido as empresas multinacionais a abandonar a Rússia em forma de protesto.

No entanto, também o país tem tomado uma posição contra as empresas que têm estado a demonstrar o seu apoio à Ucrânia, e o cancelamento do Facebook e do Instagram no país foi um desses casos. Sendo o YouTube um canal de disseminação rápida de informação, também este serviço poderá ser limitado na Rússia por forma a ser possível controlar a informação que chega à população.

Recorde-se que depois dos bloqueios do Facebook e Instagram na Rússia, os valores de utilização de VPNs dispararam. Nos últimos dias atingiu um máximo de 2088%.