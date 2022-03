Se procura uma opção entre as melhores VPN de 2022 então esta pode ser a solução. A Ivacy VPN lançou uma campanha de promoção a 5 anos que irá, certamente, surpreender.

Então, acompanhe este artigo para conhecer um pouco mais desta solução que permite aceder até 7 regiões do catálogo Netflix, esconder o nosso IP e escolher servidores a partir de todo o mundo!

Melhores VPN de 2022? A Ivacy VPN é candidata

Sem dúvida, a Ivacy VPN pode figurar como uma das melhores VPN de mercado, em 2022.

A segurança online em primeiro lugar! É a frase mais verdadeira que temos de ter em conta e nunca descurar.

No modelo atual da Internet, com todas as ameaças e perigoso só de entrar na Internet, tornou-se imperativo permanecer seguro em linha. Porquê? Devido aos crescentes perigos que se escondem no ciberespaço.

Em suma, com a Ivacy VPN além de poder mascarar o nosso endereço IP, sairemos com maior facilidade do radar de hackers, as agências de vigilância e ISP menos escrupulosos sobre as nossas atividades online. Ou seja, a nossa privacidade é exclusivamente a nossa.

Melhor plano VPN a 5 anos

Primordialmente, vamos conhecer o melhor plano a 5 anos da Ivacy VPN, alguma vez lançado.

Então, basta visitar este link para poder compreender que podemos adquirir uma VPN de topo com um preço de 1,07 euros por mês com pleno acesso a todas as suas funções e vantagens.

Por último, não esqueçam dos 15% de desconto no plano de 5 anos ao utilizar o cupão: CAFE15