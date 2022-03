AMD Ryzen 7 5800X3D: O processador gaming mais rápido do mundo chega a 20 de abril

Mesmo com a escassez de chips que ainda está bem presente nos nossos dias, e com a guerra da Rússia contra a Ucrânia que teima em não ter fim, as fabricantes continuam focadas em trazer o melhor hardware para o mercado, seja ao nível do processamento, seja ao nível dos gráficos.

Como tal, o Ryzen 7 5800X3D, o qual a AMD diz ser o mais avançado processador gaming do mundo, vai chegar já no dia 20 de abril deste ano, por um preço recomendado de 449 dólares.

No que respeita ao setor dos processadores, há anos que a Intel e a AMD competem entre si. No entanto, a empresa de Pat Gelsinger esteve um pouco adormecida nos últimos tempos, o que permitiu que a marca dos Ryzen e Radeon crescesse de forma segura no campo do hardware.

E embora a Intel pareça ter despertado de um sono profundo, a AMD já está bem lançada e os seus novos produtos são prova disso mesmo.

AMD Ryzen 7 5800X3D chega no dia 20 de abril

Foi durante a CES 2022 que a AMD anunciou o seu novo processador Ryzen 7 5800X3D. E foi nesta terça-feira (15) que a marca de Lisa Su revelou a confirmação da data oficial de lançamento, assim como o preço daquele que designa como sendo o processador gaming mais avançado e rápido do mundo.

Segundo a empresa de chips, o seu novo CPU vai ficar disponível para compra a partir do dia 20 de abril, com um preço desde 449 dólares.

O processador Ryzen 7 5800X3D conta com 8 núcleos, 16 threads e compatibilidade com o socket AM4 da AMD. Este equipamento vai estrear a tecnologia V-Cache de empilhamento 3D da marca, permitindo que a AMD aumente o cache L3 de 32 MB para 96 MB. O aumento de cache poderá ajudar a incrementar o desempenho geral em cerca de 15% comparativamente com o Ryzen 5900X.

Para além deste poderoso CPU, a AMD vai lançar também alguns novos processadores para desktop, com arquitetura Zen 2 e Zen 3. Os modelos Ryzen 5 e Ryzen 3 vão ficar disponíveis para compra a partir do dia 4 de abril.

Pode saber mais sobre o Ryzen 7 5800X3D no site oficial da AMD.