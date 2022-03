Mark Zuckerberg confirma que os NFTs estão a chegar ao Instagram

O mundo digital, como o conhecemos agora, está muito diferente daquele que conhecíamos há apenas alguns anos. Novas tecnologias vão surgindo, novas formas de comunicação, novas maneiras de pagamento, novas dinâmicas, e tantas outras mudanças acabam por nos oferecer uma dinâmica diferente daquela que até há bem pouco tempo conhecíamos.

Um exemplo dessas novidades são os NFTs, de que muito temos falado ultimamente. E agora Mark Zuckerberg, CEO do Meta (antigo Facebook), confirmou que os NFTs também estão a chegar ao Instagram.

Zuckerberg quer NFTs no Instagram

Para quem ainda não conhece, NFT significa "Non-fungible Token" ("ou Token não-fungível em português") e trata-se de uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Define originalidade e exclusividade a bens digitais e, como tal, é um formato que dá ao seu detentor a propriedade digital sobre a imagem.

No entanto, tal como acontece com outras tecnologias, também há quem ame e quem odeie os NFTs. No entanto a verdade é que cada vez mais esta tecnologia está inserida em vários setores, mesmo alguns dos mais importantes e populares.

Neste sentido, o CEO do Meta, Mark Zuckerberg, confirmou no evento SXSW que os bens digitais também vão chegar ao Instagram em breve. Para já, o executivo ainda não adiantou mais detalhes, mas sugeriu que as pessoas poderiam exibir os seus NFTs existentes e, potencialmente, criar novos.

Não estou preparado hoje para anunciar exatamente o que vai ser. Mas nos próximos meses, haverá a capacidade de trazer alguns dos seus NFTs, espero que com o tempo seja possível cunhar coisas neste ambiente.

Disse Zuckerberg.

Mark também é da opinião de que os NFTs podem um dia desempenhar um papel no eventual metaverso da empresa, dizendo que "a roupa que o seu avatar usa no metaverso, pode ser basicamente cunhada como um NFT e pode levá-la para diferentes lugares”. No entanto "há uma variedade de técnicas que precisam de ser resolvidas antes que isso realmente aconteça”.

Concorda que os NFTs cheguem ao Instagram?