Fiido Beast: a nova geração de trotinetes elétricas todo-o-terreno está a chegar

A Fiido, que se destaca no mercado pelas suas bicicletas elétricas, apresentou há poucos dias a sua primeira trotinete elétrica, a Beast. Trata-se de uma e-scooter de alto desempenho para todo-o-terreno e pista de corrida.

Num mercado tão competitivo, em que é que se destaca esta trotinete?

Fiido Beast, uma nova trotinete elétrica todo-o-terreno

A Fiido Beast é uma nova trotinete que combina de forma inovadora a e-scooter e o kart. Na verdade, tem um design inovador e que se pretende adaptar a qualquer terreno, ideal não só para deslocações do dia-a-dia, mas também para momentos de lazer em terrenos difíceis ou mesmo pistas de corrida.

Na perspetiva de kart, o utilizador terá à sua disposição um assento que dará então esta versatilidade à trotinete.

Além do design de dupla utilização, a Beast integra tecnologia muito interessante.

A bateria é de grande capacidade com 48V 1536Wh, uma configuração superior àquela que é integrada na maioria das trotinetes atualmente. A autonomia pode variar entre os 70 e os 90 km, dependendo do modo de condução escolhido.

Integra um motor duplo de alta velocidade de 1300W (potência nominal: F500W, R800W) para enfrentar facilmente uma inclinação de até 40%, e os pneus todo-o-terreno de 11 polegadas podem oferecer melhor aderência e durabilidade.

A velocidade máxima poderá atingir os 48km/h, tem sistema de suspensão dupla e sistema de travagem hidráulico duplo.

A sua estrutura foi pensada para qualquer tipo de pessoa, mesmo as pessoas maiores, com um guiador largo e ajustável. Tem iluminação frontal e traseira para maior segurança, a bateria é removível e impermeável, e toda a estrutura é em liga de magnésio, com 36,5kg.

E-Scooter off-road no Indiegogo

A Fiido Beast chegará ao mercado por um preço elevado, a rondar os 2400 dólares, no entanto, encontra-se em fase de pré-encomendas na plataforma Indiegogo por um preço antecipado bastante mais atrativo, de 1599 dólares.

De acordo com a Fiido, a segunda scooter elétrica, B2, também está em fase final de testes. Embora as especificações, preço e nome ainda sejam desconhecidos, com base no seu esboço de design, esta será uma scooter elétrica leve para cidade, e apresentará um design futurista e função inteligente.

