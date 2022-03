Nova imagem do James Webb, outro marco alcançado

A NASA divulgou detalhes da nova fase do processo de alinhamento dos espelhos do telescópio espacial James Webb. Conforme foi mostrada, a imagem recolhida é de uma estrela brilhante no centro. Os detalhes são incríveis e há descobertas na imagem que os cientistas não esperavam encontrar.

Segundo a agência especial americana, as etapas de alinhamento do espelho estão concluídas. Muita coisa será revelada e poderá deixar-nos incrédulos!

A NASA comemorou o novo estágio alcançado com a apresentação de uma fotografia. A imagem mostra uma estrela brilhante com belos picos de difração contra um fundo de várias galáxias. Até ao momento, desde a sua colocação no ponto L2, localizado na parte exterior da órbita terrestre ao longo da reta que une a Terra e o Sol, o Webb ainda não está pronto para as operações programadas.

Contudo, os cientistas referiram que estão entusiasmados com o seu desempenho até agora e empolgados com o que descobrirão, no devido tempo.

Segundo informações, o objetivo era focar apenas a estrela 2MASS J17554042+6551277. Tirar proveito do brilho da mesma para experienciar os seus belos raios de difração. No entanto, os equipamentos revelaram-se tão sensíveis (e avançados) que conseguiram também fotografar outras estrelas (pontos) e até galáxias (ovais), ao fundo, com nitidez.

James Webb continua a calibrar-se para descobrir o universo

Atualmente, o telescópio Webb também completou o estágio de alinhamento. Mais especificamente, isso significa que o gerador de imagens primário do Webb, a Near-Infrared Camera (NIRCAM), está totalmente alinhado aos seus espelhos.

Agora, a equipa ainda precisa de alinhar outros instrumentos no telescópio e espera concluir todos os alinhamentos óticos no início de maio. Em seguida, irão trabalhar na preparação de instrumentos científicos.

As imagens de alta resolução devem, então, chegar neste verão.

Como foi conseguida a captação da imagem?

Alguns dos maiores telescópios terrestres usam espelhos segmentados. Contudo, o James Webb é o primeiro a usar esta tecnologia no espaço. O seu grande espelho primário, de 6,5 m de diâmetro, é fragmentado em 18 partes hexagonais de espelhos de berílio sólido — um dos metais mais resistentes, estáveis e duráveis.

Na sua etapa inicial de trabalho, chamada calibração fina, o telescópio tinha como objetivo avaliar o alinhamento destes 18 segmentos. Todos tinham de estar alinhados como se fossem um só, com a precisão de um fio de cabelo humano, para produzir uma imagem unificada da mesma estrela.

Conforme referido, o registo foi feito pela NIRCam (Near Infrared Camera), tecnologia de captação de imagens que opera em frequências infravermelhas, invisíveis ao olho humano.

As imagens captadas, originalmente, são em preto e branco. A estrela e outros corpos celestes não são de facto vermelhos. Para este resultado a NASA usou um filtro para aumentar o contraste visual.

