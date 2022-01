Telescópio James Webb chegou ao Lagrange 2 a 1,5 milhões de quilómetros da Terra

Depois de 30 dias de viajem e 1,5 milhões de quilómetros percorridos, o Telescópio Espacial James Webb (JWST) chegou finalmente ao seu destino no espaço profundo: o segundo Ponto de Lagrange (L2). Este é um ponto que está localizado na parte exterior da órbita terrestre ao longo da reta que une a Terra e o Sol.

Segundo a NASA, o JWST tem já a rota de sincronização com a Terra estabelecida e irá agora preparar todos os instrumentos para começar a observar os segredos que o universo tem para nos surpreender.

Telescópio Espacial James Webb vai surpreender a humanidade

O caminho foi longo, apesar de pacífico. Segundo a NASA, o mais avançado telescópio até hoje fabricado e lançado ao espaço pelo homem percorreu 1.460.529 quilómetros até ao local programado. Os engenheiros referiram que o James Webb "está bem de saúde".

O plano está a ser cumprido à risca. Como tal, o JWST está já a fazer as correções orbitais para a sua instalação final no ponto L2. Este é o segundo ponto de Lagrange Sol-Terra, local onde existe estabilidade e sombra dos ventos solares.

A partir desta posição, poderá observar as primeiras galáxias, formadas a “apenas” 200 milhões de anos após o princípio do Universo.

No site dedicado a este projeto, a NASA explica que o JWST utilizou os propulsores do foguetão, durante quase cinco minutos, para entrar na posição orbital definitiva, ao redor do Sol, no local previamente designado.

O espelho principal do telescópio, com um diâmetro de 6,5 metros, ainda precisa de ser meticulosamente alinhado, noticia a agência Associated Press.

Além disso, os detetores de infravermelhos e os instrumentos científicos também têm de ser arrefecidos e calibrados, antes que as observações se iniciem, em junho.

Webb, bem-vindo a casa! Parabéns à equipa por todo o trabalho duro garantindo a chegada segura do Webb a L2. Estamos agora um passo mais perto de descobrir os mistérios do universo. E mal posso esperar para ver as primeiras e novas visões do universo enviadas pelo Webb neste verão!

Escreveu o administrador da NASA, Bill Nelson, no blog da agência.

NASA: Um sucesso de missão até ao momento

Conforme foi notícia em todo o mundo, este observatório espacial, foi lançado com um cuidado nunca antes tido nos muitos objetos espaciais colocados em órbita.

O telescópio, avaliado em cerca de 10.000 milhões de dólares (cerca de 8800 milhões de euros), foi lançado a 25 de dezembro e contava com mais de 300 pontos possíveis de falha. Felizmente nenhum falhou até ao momento e do ativar da antena, ao abrir o escudo solar protetor, passando pela abertura do seu espelho gigante, tudo correu conforme previsto.

Os astrónomos esperam que com este telescópio, com cerca de 30 anos de desenvolvimento e batizado com o nome de um antigo dirigente da NASA, seja possível obter mais dados sobre os primórdios do Universo, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e estrelas.

O James Webb permitirá captar a luz ténue de corpos celestes ainda mais distantes, de há 13,5 mil milhões de anos, quando o Universo era bastante jovem (a idade estimada do Universo pela teoria do Big Bang é 13,8 mil milhões de anos).