Apple Watch ajudou mulher de 71 anos a descobrir que tinha cancro nos pulmões

O Apple Watch é um dispositivo que desde há muitos anos tem sido apontado como um importante dispositivo que ajuda as pessoas no campo da saúde e bem-estar. É frequentemente nele creditado o mérito de ajudar as pessoas no pedido de socorro, quando os seus utilizadores estão em perigo. Desta vez uma mulher de 71 anos caiu, ficou muito mal tratada e o relógio chamou o 911 (112).

Foi pelo facto de o smartwatch da Apple ter chamado a ajuda que a mulher foi para o hospital e lá descobriu algo mais grave do que as mazelas da queda. Os médicos detetaram-lhe um cancro nos pulmões.

Apple Watch deteta queda e pede socorro

No início deste mês, Raylene Hackenwerth sofreu uma queda enquanto estava sozinha, mas o recurso de deteção de queda no Apple Watch conseguiu notificar o seu filho, Jason, e alertar os socorristas.

Segundo o WFTS Tampa Bay, o Apple Watch que a mulher utilizava tinha sido oferecido no Natal pelo seu filho Jason. A ideia era o smartwatch monitorizar o exercício da mulher.

Raylene Hackenwerth não se lembra do que aconteceu em 3 de março, mas o seu filho lembra-se:

O Apple Watch da minha mãe alertou o meu telefone, então recebi uma mensagem de que havia uma queda forte, eu estava no chuveiro, então não vi.

Disse Jason Hackenwerth.

O dispositivo revelou-se muito útil quando detetou que a senhora de 71 anos havia caído com força. Ao registar a queda, o relógio ligou de imediato para o número de emergência médica, o 911 (em Portugal é o 112).

Joshua Stevens foi um dos paramédicos que respondeu e disse que um pedido de socorro de um relógio é bastante útil.

Ele envia a geolocalização, a latitude e a longitude, então eu diria que é um recurso bastante útil.

Disse o socorrista.

Uma descoberta ainda mais surpreendente

Quando os socorristas chegaram, encontraram Raylene “quase inconsciente e muito mal tratada”. A mulher foi transportada para o hospital local, onde os médicos “descobriram uma massa nos seus pulmões que era cancerosa”.

Se não fosse pela queda e o Apple Watch chamando o socorro, eu nem saberia que isto estava lá e talvez na altura em que fosse descoberto no futuro, seria tarde demais.

Contou Hackenwerth ao canal de TV.

Agora a utilizadora do dispositivo da Apple está à espera para se submeter ao tratamento e disse que ela e o seu filho estão gratos por um recurso que eles nem sabiam que o relógio tinha.

Não podia estar mais feliz por ter sido isto que decidimos dar-lhe no Natal deste ano. Nunca me ocorreu que isso lhe salvaria a vida.

Disse Jason.

Acho que foi um dos melhores presentes de Natal que eu poderia ter recebido.

Referiu Raylene.

Como funciona?

Se o Apple Watch Series 4 em diante detetar uma queda grave, enquanto estiver a utilizar o relógio, alerta-o ao vibrar, toca um alarme e apresenta um aviso.

Pode optar por contactar os serviços de emergência ou fechar o aviso ao premir a Digital Crown, tocar em Fechar no canto superior esquerdo ou tocar em "Estou bem".

Se o Apple Watch detetar que está em movimento, irá esperar que responda ao alerta e não entrará automaticamente em contacto com os serviços de emergência. Se o relógio detetar que está inerte há cerca de um minuto, irá efetuar a chamada automaticamente.

Quando a chamada terminar, o relógio envia uma mensagem aos contactos de emergência com a sua localização. Desta forma, estes saberão que o relógio detetou uma queda grave e que entrou em contacto com os serviços de emergência. O relógio obtém os contactos de emergência a partir da sua Ficha médica.

Assim, torna-se muito importante preencher estes dados da Ficha média.

Ativar ou desativar a deteção de queda

Abra a app Apple Watch no iPhone e, em seguida, toque no separador O meu relógio .

. Toque em SOS emergência .

. Ative ou desative a Deteção de queda.

Se introduziu a idade quando configurou o Apple Watch ou na app Saúde e se a idade for igual ou superior a 65, esta funcionalidade é ativada automaticamente.

Apesar de ser um recurso apurado, a Apple adverte que o Apple Watch não consegue detetar todas as quedas. Contudo, quanto mais ativo for, mais facilmente poderá ativar a deteção de queda, devido a atividades que possam assemelhar-se a uma.