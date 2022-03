Bicicleta elétrica ou trotinete? Temos sugestões para si

A forma como nos deslocamos está a mudar devido a vários motivos. A preocupação com o meio ambiente e os preços dos combustíveis são apenas dois deles. A utilização de transportes públicos seria o ideal, nas suas várias formas, mas, infelizmente a rede de transportes não é suficiente para as necessidades da população. As bicicletas e trotinetes elétricas são uma solução cada vez mais procurada, principalmente para quem se desloca dentro da cidade.

Assim, trazemos algumas sugestões de veículos elétricos com uma bicicleta e trotinetes.

LAOTIE SR10

As trotinetes que hoje destacamos são verdadeiras máquinas todo-o-terreno, com grande potência. A LAOTIE SR10 tem um motor de 3600W (2 x 1800W) e pode atingir os 70 km/h!

A bateria proporciona uma autonomia que pode ir até aos 100 km no máximo e ainda é capaz de enfrentar subidas com até 40º. De notar que a trotinete pesa 41 kg e tem uma construção em ferro e liga de alumínio, sendo capaz de suportar até 150kg.

A trotinete LAOTIE SR10 está disponível por 1181,15 €, utilizando o código de desconto BGc35350. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e segura.

LAOTIE SR10

LAOTIE Ti30 Landbreaker

Da mesma marca, destacamos ainda a LAOTIE Ti30 Landbreaker ainda mais potente. Tem motor duplo de 2800W (5600W) podendo atingir a velocidade incrível de 85 km/h. A sua potência permite subir com inclinações até 55º.

A autonomia pode variar entre os 60 e os 140 km/h, claro que isto varia com o modo de motor utilizado e a própria velocidade.

A LAOTIE Ti30 Landbreaker suporta até 200 kg, tem sistema de travagem elétrico, é construída em ferro e liga de alumínio e pesa 49 kg. A trotinete elétrica LAOTIE Ti30 Landbreaker tem um preço de 1253,94 €, utilizando o código de desconto BGe382cf.

LAOTIE Ti30 Landbreaker

X-Tron T10+

A última sugestão em termos de trotinetes elétricas vai para a X-Tron T10+, também ela bastante robusta. O motor é duplo, de 1200W (2400W) e tem a capacidade para atingir os 65 km/h e subidas de 40º.

A sua autonomia permite que percorra até 100 km e permite carregar até 150 kg.

A trotinete X-Tron T10+ está disponível por 863,22 €, com o código de desconto BG0a9455. É enviada de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

X-Tron T10+

HIMO Z20

Já a HIMO Z20 é a nova bicicleta elétrica e dobrável da marca. Esta bicicleta tem rodas de 20" e é um modelo perfeito para deslocações em estrada, portanto, uma opção indicada para, por exemplo, ir para o trabalho, ir às compras ou fazer qualquer recado, mesmo em locais mais distantes.

A bicicleta tem bateria que permite atingir os 80 km de autonomia, mas se faltar bateria tem sempre os pedais para ajudar como qualquer outra bicicleta.

De notar que suporta até 100 kg e a própria bicicleta pesa 21,6 kg.

A e-bike HIMO Z20 está disponível por 726,92 €, com o código BG1ba302. A entrega é gratuito e feita a partir de armazém europeu.

HIMO Z20

Sugestões

