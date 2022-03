GOAL! – The Club Manager rumo à Europa

ANSTOSS, desenvolvido pelos estúdios alemães 2tainment (publicado por Toplitz Productions), é uma série de jogos de gestão desportiva, onde o jogador é convidado a gerir uma equipa de futebol. A série tem sido bastante bem sucedida no país germânico mas tem passado ao lado dos restantes.

No entanto, com GOAL! - The Club Manager, isso poderá rapidamente alterar-se.

Todos conhecemos a série de jogos de gestão desportiva (futebol) que tem reinado ao longo dos últimos anos e, aparentemente, não tem tido concorrência à altura no mercado. Refiro-me, é óbvio, a Football Manager que se tem apresentado, ano após ano, como a simulação mais completa e complexa da gestão de um clube de futebol.

No entanto, isso não significa que não existam outras propostas no mercado, eventualmente menos conhecidas. É precisamente o que se passa com a série alemã ANSTOSS.

Com efeito, trata-se de uma série de gestão desportiva de clubes de futebol que ao longo das ultimas três décadas cresceu e se tornou bastante popular na Alemanha. Tamanho sucesso faz com que este ano, e com o lançamento de GOAL! - The Club Manager, a sua tática seja mais ofensiva e apontando em direção ao resto da Europa.

Lançada inicialmente em 1993, ANSTOSS desde logo foi considerada como um jogo com potencial na representação virtual da complexidade que a gestão de um clube de futebol apresenta. É um jogo que toca em praticamente todos os aspetos de gestão de um clube de futebol moderno, desde a estruturação do plantel, a componente tática e estratégica da equipa, a gestão do pessoal, mas passando ainda pelas finanças do clube e muitos outros aspetos mais variados, como extensão do estádio e serviços prestados.

Nesta reformulação da série ANSTOSS, GOAL! - The Club Manager surge como a continuação daquilo que de melhor se fez até á data. O objetivo será o de apresentar uma jogabilidade conhecida dos jogadores da série mas apresentando uma maior complexidade e dose de simulação, para tentar reproduzir o máximo realismo da gestão moderna de um clube.

Segundo os responsáveis pelo jogo, GOAL! - The Club Manager tentará ainda evitar que os jogadores percam muito tempo de volta de elementos de micro gestão ou análise de spreadsheets e gráficos para tomadas de decisão. De forma a tornar a experiencia de jogo ainda mais descontraída, vai apresentar, tal como os restantes títulos da série, uma certo sentido de humor no decorrer do dia a dia.

De qualquer forma, e segundo o que tem sido revelado pelos responsáveis pelo jogo, GOAL! - The Club Manager vai ser um titulo que permitirá aos jogadores uma grande flexibilidade do nível de complexidade que pretendem ter nas suas carreiras. Dessa forma, tanto poderão ser ativados todos os pormenores e detalhes que permitirão usufruir do jogo até ao mais pequeno detalhe, como poderão ser minimizados esses detalhes o que permitirá, por exemplo, completar uma época numa única tarde de jogo.

Um aspeto importante de GOAL! - The Club Manager é o facto de, além do envolvimento do jogador em todas as áreas de gestão do clube (finanças, centros de camadas jovens, transferências, ...), haverá um forte incentivo em promover a carreira do nosso profissional e nas suas competências enquanto manager.

Tal como seria de esperar, GOAL! - The Club Manager incluirá todas as particularidades do futebol moderno e suas regras, como por exemplo, o VAR.

No que respeita aos sistemas de apoio ao manager, existirão vários tipos de estatísticas e quadros de análise que permitirão aos jogadores aferirem das capacidades dos seus jogadores e das necessidades das suas equipas. Por exemplo, existirão mapas de calor que refletem as performances e posicionamento dos seus jogadores. Ao se procederem a alterações táticas e otimização de posicionamentos dos jogadores, o impacto será imediato.

Tal como não poderia deixar de ser, o sistema de scouting faz parte integrante de GOAL! - The Club Manager e poderá significar a descoberta dos reforços certos que a equipa necessita. Não há nenhuma fórmula secreta neste capitulo, sendo que vai ser possível contratar scouts que façam a prospecção em todo o Mundo à procura de novos talentos ou jogadores com as características que precisamos.

Por falar nos talentos, cada jogador corresponde a uma individualidade pelo que terá a sua personalidade própria. E isso quer dizer que, além das suas capacidades técnicas e atléticas, também terá traços da sua personalidade com os quais o manager terá de saber lidar. A forma como nos relacionamos com os atletas influenciará tanto a forma como eles se comportam em campo, como a forma como evoluirão como jogadores.

Como referi mais acima, o jogador veste a pele do manager (e não só) no clube e a sua carreira é também um foco do jogo. Como tal, os seus traços individuais, a sua personalidade, a sua capacidade técnica, a sua capacidade de gestão, poderão ser melhorados através de uma árvore de skills, com inúmeras opções para desbloquear.

O jogo terá também multiplayer de até 8 jogadores online.