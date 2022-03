Rossgram, a versão russa do Instagram que deverá chegar ainda este mês

Depois de a Meta ter dito que iria permitir comentários de ódio dirigidos aos invasores russos, a Rússia decidiu bloquear as suas redes sociais, sendo o último caso o do Instagram. Na sequência deste bloqueio, os russos preparam-se para receber uma nova plataforma muito semelhante: o Rossgram.

O novo serviço será, a partir do dia 28 de março, a versão russa do Instagram.

Depois de bloquearem o Facebook e o Twitter, as autoridades russas bloquearam também o Instagram, que reunia mais de 80 milhões de utilizadores da Rússia, no dia 14 de março. Embora a procura por serviços de VPN tenha aumentado significativamente, por forma a contornar esse bloqueio, a Rússia decidiu criar a sua própria rede social dedicada às fotografias.

Os empresários russos estão prontos para lançar uma aplicação de partilha de imagens no mercado nacional, por forma a ajudar a preencher o vazio que o bloqueio do Instagram deixou. O Rossgram será lançado no dia 28 de março e terá funções adicionais, como crowdfunding e acesso pago para alguns conteúdos.

O meu parceiro Kirill Filimonov, bem como o nosso grupo de programadores, já estava pronto para estes acontecimentos e decidimos não perder a oportunidade de criar um homólogo russo de uma rede social popular e amada pelos nossos compatriotas.

Escreveu Alexander Zobov, diretor de relações públicas da iniciativa, na rede social VKontakte.

De acordo com uma fotografia partilhada por Zobov, através do VKontakte, o esquema de cores e o layout do Rossgram será muito semelhante ao Instagram.

Esta não é a primeira vez que a Rússia cria uma plataforma semelhante a outra que já existe. Aliás, em novembro, a Gazprom Media lançou o Yappy, uma rede social de partilha de vídeos para rivalizar internamente com o TikTok.

